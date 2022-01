Variante del Covid cuadruplica los contagios en el Brasil

Sin embargo, las muertes se mantienen en un nivel estable, sobre las 100 diarias, y el incremento abrupto de casos no está presionando, por el momento, las unidades de cuidados intensivos. “Hacía mucho tiempo que no veíamos tanto diagnóstico positivo. Es un número muy grande, aunque no se reflejó en un aumento expresivo de ingresos”, explicó el infectólogo Marcelo Daher, médico del Hospital de Urgencias de Anápolis (Goiás) y consultor de la Sociedad Brasileña de Infectología. Daher espera un incremento mucho mayor de contagios en las próximas semanas en un país profundamente golpeado por la pandemia, con casi 620.000 muertes y 22,5 millones de casos. EFE