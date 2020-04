“Vi algunas cosas en redes sociales y estamos al día, salvo una parte de los salarios altos que están retenidos por falta de fondo, porque no hay ingresos”, remarcó Zapag. “Cumplimos con una buena parte del plantel y los empleados, estamos peleando en ese frente”, agregó.

El vice azulgrana refirió que quedan cosas por arreglar: “Tenemos algún dinero por cobrar, pero nadie atiende, todo está cerrado. Seguramente vamos a tener que re-negociar algunas cuestiones, esto es así, ganamos todo o perdemos todo, es una desventaja grande que no tenemos adelanto de dinero de la Conmebol”, al quedar eliminado en la Fase 3 de la Copa. “Hoy primero está el club y luego el resto, pero vamos a cumplir más temprano que tarde”.

Zapag ve lejana la posibilidad de la vuelta del fútbol, a lo que enfatizó: “Estudiamos en reunión de directiva, vía virtual, muchos temas, vemos lejano el regreso del fútbol, dependemos de muchos factores. Hoy nos preocupan muchas cosas, el respeto a la vida es lo más importante hoy. No creo que el fútbol regrese en 60 días, ese es mi pensamiento, no del club”. También apuntó: “No hay nada más importante que respetar este aislamiento, hay gente que no quiere respetar las medidas y ponen en riesgo la salud de todo el mundo, la enfermedad no hace diferencia de clases”.