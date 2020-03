Usaron números bloqueados para cédulas

Es decir que dichas numeraciones no existen. El comisario explicó en un entrevista con La Lupa, que los números de las cédulas de identidad falsas se encuentran bloqueados en el sistema, ya que “esas numeraciones son de una franja numérica producto de la transición de un sistema a otro, que ocurrió entre los años 1994 y 1995”.

En ese sentido, alegó que es imposible que desde Identificaciones se hayan emitido las documentaciones.

Sin embargo, lo llamativo es cómo fueron utilizados precisamente números correlativos para las cédula del ex astro del fútbol y su hermano, e incluso que se trataran de la franja de números bloqueados en el sistema interno, que solo usa Identificaciones.

Al respecto, el comisario no supo precisar cómo personas extrañas a la institución pudieron saber que esos números no pertenecían a otras personas y que estaban bloqueados y eran inexistentes. Esto, siempre manteniendo su postura de que los documentos de identidades no salieron desde dicha entidad policial.

implicancia. Señaló que el Departamento de Investigaciones sigue el caso y que no se descarta la implicancia de un funcionario de la institución que haya podido facilitar la información sobre las numeraciones. Pero insistió en la improbable hipótesis de que los falsificadores pudieron designar esos números por “azar”.

Confirmó que las cédulas son completamente falsificadas, pero que los pasaportes son originales, expedidos a María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero, con todos los requerimientos y requisitos legales. Sin embargo, las hojas donde constan la firma, las huellas y la fotografía fueron adulteradas.