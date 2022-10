Urge modernizar municipios para endurecer sanciones

Desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), mencionaron que se requiere de la modernización de los municipios, a fin de que las sanciones puedan unificarse y endurecerse en todos los municipios a nivel nacional.

El ingeniero Diego Morán, director Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la institución, agregó que el sistema de puntos aún no rige en el país debido a que existen varios municipios que todavía no cuentan con Juzgado de Faltas y, por otro lado, hay comunas que no tienen adecuadas sus ordenanzas ajustadas a la nueva normativa de tránsito.