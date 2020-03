Uno de cada tres infectados con coronavirus es personal de blanco

En el país, un tercio de los infectados con coronavirus (Covid-19) son médicos, señaló el doctor Guillermo Sequera, titular de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP). En el resto del mundo es solo del 10%.

“Es una exposición laboral, lo ideal sería que si nos enfermamos, nos enfermemos de a poco”. Este alto porcentaje de afectados puede ser un golpe al sistema de salud, que incidirá en que descienda la cantidad de médicos disponibles para contener la pandemia. El coronavirus es muy contagioso, acotó. “Estamos a menos de un mes del primer caso y estamos duplicando”, señaló el doctor Sequera en declaraciones a Radio Monumental 1080 AM. Admitió que hay un subrregistro, que se calcula multiplicando por 10 la cantidad de casos confirmados de Covid-19. LENTO AVANCE COMUNITARIO “El virus se está contagiando lentamente. Que se vayan contagiando, pero de a poco, de manera que el Ministerio de Salud pueda responder. Que nos inmunicemos los jóvenes, el personal de blanco”. La inmunidad contra la enfermedad se cree que es de un año, pero no hay aún evidencias científicas. “Estamos a semanas de dejar de preocuparnos de los que vienen de afuera. El problema ya está adentro, ya está circulando. Aquí hay que tomar precauciones como si fuera que tu vecino tiene la enfermedad”, dijo el doctor Sequera y que se deben intensificar las medidas de higiene y el aislamiento. Los datos personales de los casos positivos son irrelevantes, señaló. “Por eso, cuando me preguntan de dónde es, de qué barrio, de qué edificio. Es un absurdo y una obsesión ridícula, porque como sabemos nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg, el caso puede estar al lado tuyo. Si no tomás las precauciones te podés estar contagiando. Lo único que genera es estigma. El virus está circulando prácticamente alrededor nuestro”. Cuando se aumente la cantidad de pruebas, se podrá conocer el avance real comunitario del coronavirus. “El número de casos de los que ya pasaron la enfermedad es suficiente y genera una inmunidad de rebaño. Y no pueden enfermarse (otra vez). En principio dura un año la inmunidad”. CUARENTENA Al principio el aislamiento era voluntario y domiciliario para aquellos viajeros que llegaban de zonas como China Continental. Luego solo se llenaba una ficha de ingreso al país para todos, con datos personales. Era una declaración jurada, de que se va a cumplir el confinamiento. Actualmente, con el cierre de fronteras los connacionales ingresan, pero son llevados a centros donde quedarán aislados durante 14 días.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



SIN DEFENSAS. 30% de médicos y enfermeras son los principales afectados por el virus en el país.



MÁS ESTUDIOS. Para titular de Vigilancia de la Salud, cuando aumenten test se conocerá el avance real.



Hay que tomar precauciones como si fuera que tu vecino tiene la enfermedad. El virus está circulando.

Dr. Guillermo Sequera,

de Vigilancia de la Salud.