Una mujer de 92 años es la novena víctima fatal del Covid-19 en el país

Pais entrevista Doctor Juan Carlos Portillo direccion de desarrollo de servicios y redes de salud. Photo by Andres Catalan

E l coronavirus se expande. Tras un cauto respiro, el Ministerio de Salud Pública confirmó ayer un fallecido y 5 nuevos infectados. La cifra aumenta a 213 casos de coronavirus (Covid-19). Los decesos suman 9.

El caso fatal corresponde a una mujer de 92 años que estaba hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram). No requirió de cuidados intensivos. La paciente ingresó al hospital y luego sufrió inmediatamente una muerte súbita, según los reportes. Es la segunda persona del sexo femenino que fallece a causa del Covid-19 en el país. Un total de 414 muestras; la más alta de las últimas semanas, se analizaron en los laboratorios autorizados, según los datos que publicó en Twitter, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. De los nuevos infectados, 4 están relacionados a casos confirmados y 1 es sin nexo. Hay 9 recuperados más y ya son 62 en total los que vencieron al virus. Los pacientes internados son 6 y el resto está en aislamiento en sus casas. No hay enfermos internados en terapia intensiva. ¿NINGÚN POSITIVO? Por cuarta vez, el Ministerio de Salud Pública reportó el pasado lunes cero positivos. En cambio, fue la primera vez que ocurrió este hecho con una muestra elevada de 377, todos con resultado negativo. Esta notificación generó esperanza con relación al lento avance de la enfermedad, pero por el otro, se teme que en algún momento las cifras estallen teniendo en cuenta el incumplimiento de la cuarentena durante la Semana Santa. El Dr. Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Redes de Salud, señaló que esta situación de ningún test positivo puede implicar tres factores, uno de ellos es que en los sintomáticos se trata de otro germen causal del cuadro como por ejemplo la influenza estacional. “Como también se incluye a gente que está en cuarentena sanitaria obligatoria (viajeros que ingresaron por motivos humanitarios), implica que ninguno trajo el virus del exterior”. También implicaría “que la propagación viral se está manteniendo bajo control”. MÁS TERAPIA El presidente Mario Abdo Benítez dijo que se llegará 500 camas de terapia intensiva para dar respuestas a la expansión del coronavirus. Fue durante declaraciones a un medio televisivo. “Tuvimos más recuperados que infectados, eso nos muestra una lenta propagación del virus. Los testeos se hacen sobre universos con mayor probabilidad de contagio. El virus está contenido, significa que la cuarentena está funcionando. El compromiso de la gente es muy importante”. El presidente de la República no precisó una fecha del inicio de la flexibilización de la cuarentena, que se deberá implementar con un protocolo sanitario de cumplimiento obligatorio, dijo. “La responsabilidad será de todos para seguir conteniendo la propagación del virus”. Ayer se inauguró el primer hospital de contingencia ubicado en el Ineram, Asunción. Hoy se habilitará otra obra similar en el Hospital Nacional de Itauguá, con capacidad de 100 camas.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD







DECESOS. Suman 9 los casos fatales del Covid-19. Anoche se reportó la segunda víctima femenina.



Epidemia. Salud Pública confirmó cinco nuevos infectados con el virus, uno de ellos sin nexo.



Controlado. Genera expectativa el lento avance de la enfermedad y atribuyen a la cuarentena.



Misión humanitaria. Aumenta el número de compatriotas que llegan exiliados desde Brasil.







Mario Abdo Benítez

Presidente de la República