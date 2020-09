Una joven multiemprendedora

“Los fines de semana todavía el trabajo en audiovisual es muy limitado, entonces vi algo que me guste hacer y algo que pueda realmente gustarle a la gente. Mi idea fue hacer El Box Py, con lo que me encargo de conseguir lo que quieran regalar para armar las cajas, ya sean chocolates, vinos, cervezas, ropa. Lo que hago es conseguir eso que buscan, porque muchas veces las personas no tienen tiempo, o por esta pandemia, no quieren salir a comprar. Entonces me lancé, fue un mes antes del Día del Padre. Para esas primeras cajas busqué algo que me identifique, entonces empecé a decorar las cajas con fotos impresas”, comparte.

Las cajas, según soliciten las personas, pueden ser de madera, cartón e ir pintadas o decoradas, atendiendo especialmente a la ocasión. En cuanto al contenido se corresponde a lo que el cliente quiera obsequiar, además del motivo. Desde que inició ya preparó ediciones especiales para cumpleaños, baby showers y otros motivos de celebración. “A la gente le empezó a gustar, aparte de que la caja tenga algo que es el pedido, yo decoro con fotos y frases. Me hicieron pedidos para baby showers, para el Día de la Amistad, cumpleaños y voy implementando cosas”, subraya.

APOYO FAMILIAR. El Box Py, para Vanessa también es una forma de dar una salida a un negocio familiar que tuvo que cerrar por los costos de alquiler. “Mi mamá tenía un negocio que tuvo que cerrar por la pandemia, por el alquiler y demás. Todas las cosas que tenía en venta en el negocio están estancadas, entonces empecé a ofrecer también lo que tenía, lo que puede ir dentro de las cajas”, añade.

GASTRONOMÍA. Los fines de semana Vanessa se dedica principalmente a los wafles, postres a los que personaliza con distintos sabores. “Los wafles, los estoy haciendo los fines de semana con confites, cobertura de chocolate, galletita Oreo y helado, estoy empezando ahora a vender y espero que crezca”, destaca.s