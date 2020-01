Un producto innovador no garantiza acceso a créditos

Leal fundó su empresa Dialexport en 2017, pero hasta ahora no pudo montar una industria en el país para la fabricación de sus productos elaborados en base a la pasta de mandioca. “Hasta ahora solo me endeudé con créditos y préstamos para que este proyecto pueda crecer. Los bancos y financieras no apoyan las ideas, solo dan créditos cuando ya tenés un flujo de caja importante y lo puedas respaldar con propiedades o algo así”, expresa con cierta decepción el joven emprendedor. Asegura que no existen inversores de riesgo en el país, por lo que para poder fabricar sus productos, se vio obligado a reducir sus gastos para solventar un alquiler. Y después de tantos reconocimientos y premios, aun no encuentra inversores o bancos que le respalden.

SUS INICIOS. “Comencé hace cuatro años estudiando los beneficios de la mandioca. Se me ocurrió la idea al observar a un campesino durante el proceso de extracción del tubérculo de la tierra. En ese momento caí en la cuenta de lo difícil que era y de lo poco que se pagaba por tanto sacrificio. Fue así que concluí que debía darle un valor agregado a la mandioca y comencé a fabricar harinas para elaborar pastas, galletitas, pan y otros productos”, comenta Leal.

Relata que ese primer experimento le llevó a ganar el Premio GEN Paraguay, mediante el cual asistió al Congreso Mundial de Emprendedores, realizado en África, representando al país, y que se constituyó en el punto de partida para seguir innovando a partir de la mandioca.

“Lo que hago acá es crear una celulosa, un biopolímero del almidón. Mediante este proceso, le doy la forma que quiero al producto, ya sean vasos u otros moldes. Por el momento, el costo es un 20% más alto que el plástico, pero a medida en que aumente la demanda, los costos irán disminuyendo”, asegura.

Leal lleva el almidón a Chile, su país de origen, en donde realiza el proceso final de la fabricación de los elementos descartables, porque no le resulta rentable elaborar sus productos a nivel local por el tamaño reducido del mercado.

Explica que una maquinaria puede llegar a producir 280.000 unidades por día y en Paraguay esta cantidad puede resultar el consumo total de una empresa en un año. “A pesar de la limitación de fabricar en el país, nuestros productos están totalmente industrializados y cumplen con las exigencias para frío y caliente. Actualmente, estoy promocionando mi producción y conversando con algunas empresas, pero no tengo ningún negocio cerrado. Esperemos que este panorama mejore”, afirma con la esperanza de que su emprendimiento finalmente logre despegar.

MERCADO RETICENTE. A pesar de lo innovador que puede resultar un producto realizado a base de mandioca, biodegradable en 48 horas y amigable con el medio ambiente, conseguir la comercialización del mismo no resulta tarea fácil porque la empresas se niegan a pagar un 20% más que por las bandejas, vasos y pajitas fabricadas a base de plástico. “Las empresas quieren hacer el cambio a productos biodegradables, pero aún no están dispuestas a pagar un poquito más en beneficio del medioambiente, aunque creo que los consumidores sí están dispuestos a pagar un poco más”, expresa.

En contrapartida, Leal comenta que sus productos tuvieron muy buena aceptación y desde el momento en que ganó el Premio a la Innovación, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), logró que muchos se interesasen en ellos. “Aunque cuando les decía que eran a base de mandioca, algunos masticaban los platos para comprobar si tenían el mismo sabor”, ríe al comentar la anécdota.

Leal aspira ahora a poder fabricar sus productos en Paraguay, con lo que otorgaría mano de obra directa a unas 50 personas, aunque por el momento solo trabaja con tres colaboradores en el país. Actualmente, se encuentra en conversaciones para exportar al Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia y Johannesburgo. “Creo que en un futuro no muy lejano llegaré a esos países”, señala confiado. Mediante la pasta de mandioca produce 280.000 vasos de 6 a 32 onzas de tamaño por día, que son las medidas más utilizadas, y 10.000 pajitas biodegradables.

GALARDONES. En la categoría de innovación, la idea recibió premios de Conacyt, de GEN, y de la UIP, pero también se destacó entre las 10 iniciativas más importantes de las Américas (España), en el Congreso Mundial de emprendedores (África) y estuvo como finalista Investor +100 Cervepar, además figura entre Pymes destacadas 2019 (Paraguay) y Tic’s Américas (República Dominicana).