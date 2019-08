Un español a 2 Bocas

“Nunca me planteé salir de España. Siempre tuve ofertas por allí porque tenía cerca a la familia y todo lo que eso implica. No conocía mucho el fútbol de aquí, cuando me propusieron venir lo investigué y es muy bueno. Es más interesante de lo que pensaba”, explicó el español Santiago Jiménez Luque, nuevo jugador de Guaraní.

Luque, de 26 años, llega procedente del Salamanca de la segunda división B del fútbol español y se desempeña como delantero por fuera.

“Vengo a aportar lo máximo en Guaraní. Me considero un jugador bastante vertical, puedo jugar por ambas bandas y tengo siempre la portería en mente. Aparte también me gusta ayudar a los compañeros en lo que pueda en el campo de juego”, manifestó el nuevo aborigen. Uno de los factores que siempre juega en contra a los extranjeros son las altas temperaturas. Sobre este punto Jiménez manifestó, “Tendré que adaptarme lo más rápido posible al clima. Muchas veces es un factor que juega en contra a los futbolistas. Pero de donde vengo suele ser muy caluroso y no creo que me cueste mucho”.