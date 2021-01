Un escandaloso caso de corrupción en Venezuela salpica a Villamayor

Un funcionario del gobierno interino de Juan Guaidó negoció un contrato con Paraguay en nombre de PDVSA, según la investigación del Washington Post.

En la publicación se menciona al jefe de Gabinete, hombre fuerte de Abdo Benítez, y quien aparentemente propuso el arreglo de la deuda.

El medio internacional asegura contar con documentos que avalan este hecho.

El artículo del Post da cuenta de los esfuerzos del gobierno interino de Guaidó de hacerse con recursos de Venezuela en el extranjero.

En abril de 2019, Guaidó habría llamado a algunos empresarios para manifestarles su interés. En consecuencia, Javier Troconis y Fernando Blasi, altos miembros de la oposición venezolana, sostuvieron docenas de reuniones para lograr encontrar un acuerdo para la recuperación de los activos.

De acuerdo con The Washington Post, Troconis “condonó” la mitad de la deuda de Paraguay con Petróleo de Venezuela (PDVSA) y acordó una comisión de 26 millones de dólares para un abogado argentino.

“Según dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Washington Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares)”, cita el medio.

VERSIÓN. Por su parte, el jefe de Gabinete de Marito sostuvo que en ningún momento se llevó a cabo ningún tipo de negociación, habida cuenta de que jurídicamente no se podía llevar a cabo ningún proceso. “El proceso de la representación de PDVSA no la tiene la administración de Guaidó. Aunque se haga el pago, igual puede estar mal pagado, si bien se le reconoce a la administración Guaidó, ellos no tienen la administración de PDVSA, la tiene Maduro. La conversación terminó en eso. Eso fue en el 2019, y ahí se terminó, nunca se avanzó en nada, nunca se llegó a ningún acuerdo, por más ventajosa que sea la oferta, no se pudo llevar a cabo. En el 2019 pasó todo el 2020 ya, el año pasado empezó una investigación al señor Troconis en Venezuela, y él hace un relatorio de sus gestiones, no más que eso”, sostuvo el jefe del Gabinete.

Villamayor indicó que hoy al mediodía convocará a una conferencia de prensa en Palacio para explicar este tema.