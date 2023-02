Un amor que surgió de la danza

“Al principio hubo muchas dificultades, la gente no aceptaba nuestra relación, pues éramos bailarines los dos. Capaz en ese entonces la gente de mi alrededor esperaba que me casé con una persona con una profesión diferente, pero fuimos superando y demostramos que realmente era serio lo que queríamos”, comenta Sussy.

Ya antes de casarse, Julio Fernández dejó la danza y comenzó a trabajar como gerente de una casa de cambios para luego trabajar en el banco.

El primer hijo llegó en octubre de 1977, Marcelo Rodrigo. “En ese entonces el nacimiento sería sin anestesia, pero mi cuerpo ya no dio y me quedé dormida. Gracias a Dios nació todo normal luego de toda una noche con el trabajo de parto junto al doctor Vicente Canillas”, recuerda como anécdota.

Luego llegaron cuatro hijos más, Fabiana Monserrat, Diego Sebastián, José Luis y Guadalupe.

La pareja tiene cuatro nietos, entre ellos tres varones y una nena. De sus cinco hijos tres la acompañan en el trabajo con la danza, en especial Guadalupe, quien enseña en la academia de Sussy Sacco.

EXPERIENCIAS

“Siempre me manejé muy bien con mi familia al compaginar con la profesión que elegí. En los primeros tiempos vivió conmigo mi mamá, quien me ayudó muchísimo cuidándole a las criaturas. Yo debía cumplir con mis compromisos profesionales que coincidieron y comenzaron a emerger luego del nacimiento de mi primer hijo. También siempre conté con el apoyo de mi marido, pues me acompañaba en los viajes y también cuidaba de los niños”, detalla la artista.

Para Sussy, las parejas tienen que tratar de mantenerse firme uno al lado del otro, pues la vida presenta problemas y no es todo color de rosas como la gente imagina. “Ambos deben tratar de salir adelante. No existen hombres perfectos ni mujeres perfectas. Si uno quiere encontrar la perfección, no lo podrá hacer. Uno debe adaptarse y tratar que todo vaya bien, sobrellevando las situaciones con fe, esperanza y amor. Otro punto importante es llevarse bien y respetarse, además de no perder ese primer sentimiento del primer amor, tratar de mantener eso en el tiempo”, destaca.

Sussy también es diseñadora de vestuario, profesora de dibujo y pintura, de lo que se recibió cuando era joven. Al terminar sus estudios de danza enseñó en varios colegios y formó su propia academia que lleva su nombre. También es directora del Ballet Mimbipá que recorre el mundo e interior del país.