UE cuenta con Meta y Google para regular las firmas digitales

La cita tuvo lugar en el marco de la presidencia de Francia del Consejo de la UE este semestre y contó con la presencia del presidente de Google para Asuntos Globales, Kent Walker, y con Markus Reinisch, vicepresidente de Políticas Públicas de Facebook en Europa, Oriente Medio y África, que no comparecieron ante la prensa. “Nos han dicho que quieren que avancemos sobre el acceso a la prueba electrónica, que podamos decir de qué manera estandarizada vamos a tener acceso a pruebas electrónicas cuando estas se encuentran en otro Estado miembro”, dijo el comisario.

El encuentro había invitado también a Twitter pero esta plataforma, según lamentó el ministro francés de Justicia, Éric Dupond-Moretti, se escudó en la actual situación sanitaria para no enviar a ningún delegado. El ministro francés subrayó que algunas informaciones no acaban llegando a la justicia y que “en cierta manera las jurisdicciones se autocensuran” porque saben que no van a poder conseguir esos datos, por lo que la puesta en marcha de una regulación al respecto facilitaría ese trabajo.

“Los representantes de las plataformas son conscientes de su fuerza y por tanto de su poder y responsabilidad, y piden un marco legal, lo que nos interesa, porque queremos ofrecérselo”, apuntó Dupond-Moretti.