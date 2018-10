Trump, Bolsonaro… y Payo

Jair Bolsonaro es un ex capitán del ejército brasileño que ocupó un curul en el Congreso de su país por una década sin haber llamado jamás la atención, hasta que, cuando votó a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aprovechó para rendir homenaje a la memoria del militar que la había torturado cuando cayó presa en su juventud, un hombre acusado de violar y torturar a cientos de mujeres durante la oprobiosa dictadura militar brasileña.

A partir de aquel primer exabrupto, el hasta entonces anodino legislador empezó a llamar la atención con un discurso ultraconservador en el que reivindicaba los regímenes militares y denostaba contra feministas, inmigrantes, izquierdistas y homosexuales, pasando por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ecologistas.

Como con Trump, pocos lo tomaron en serio. Toda la atención estaba puesta en Lula y la cuestión de si terminaría preso o quedaría habilitado para disputar la presidencia. Pero Lula quedó fuera de carrera y Bolsonaro –salvo que ocurra hoy un fenómeno inesperado– se convertirá en presidente.

Sería un error suponer que todos los estadounidenses que votaron a Trump son mayoritariamente xenófobos, o que los votos de Bolsonaro corresponden a misóginos y nostálgicos de la dictadura. La cuestión es más compleja. De alguna manera, Trump y Bolsonaro se convirtieron para el elector en una herramienta de castigo para la clase política. Ambos encarnaron la bronca ciudadana ante la falta de soluciones a la inseguridad, la pobreza y la corrupción pública; flagelos de los que culpan a la política y a quienes la ejercen para enriquecerse.

Trump y Bolsonaro lograron conectarse con la gente y convencerla de que ellos no formaban parte de esa clase. Ante la ausencia de líderes políticos que generasen algún entusiasmo, ellos consiguieron provocar la fantasía del cambio con un discurso altisonante y brabucón, ciertamente; pero distinto y con un sustrato de verdad.

Trump hablaba de la pérdida de empleos en Estados Unidos porque las industrias se fueron a China, y Bolsonaro se cebó en la corrupción de la burocracia brasileña alimentada por el PT.

El éxito de ambos no fue un accidente. Por eso pegan tan fuerte los excesos de Payo Cubas. Si los políticos tradicionales no consiguen resultados reales para la gente, no debería sorprendernos que en las próximas presidenciales, en vez del cetro el nuevo mandatario enarbole un cinturón.