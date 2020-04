Trepan a 239 positivos de Covid-19, que se presenta con más síntomas

Silencioso ascenso. El número de afectados de coronavirus ya llega a 239 en el país, luego de que ayer se confirmaran nueve afectados más.

“Informe #Covid-19: hoy procesamos 447 muestras, 9 dieron positivo: 6 relacionados a casos confirmados y 3 del exterior. 2 internados, el resto en aislamiento domiciliario. 7 nuevos recuperados, sumando así 102. Total de confirmados: 239. #QuedateEnCasa”, detalló desde su cuenta de Twitter, el Ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Tomando en cuenta la posibilidad de que los test estudiados hayan sido tomado hace dos semanas, los nueve podrían corresponder a los días posteriores a la Semana Santa. Continúan los confirmados que llegaron del exterior. Avisos corporales El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EEUU dio a conocer seis posibles nuevos síntomas del coronavirus. De esta información se hizo eco la Sociedad Paraguaya de Infectología, que dio a conocer dicha información. El temblor, temblor constante con escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de garganta, más la pérdida del sentido del gusto y del olfato son otras señales que manifestarían la presencia del virus en el organismo. Estos se suman a la habitual fiebre, tos seca y falta de aire, caracterizaciones principales del Covid-19 en los pacientes. En comunicación con UH Digital, la doctora Elena Candia, representante del gremio de infectólogos, mencionó que la ampliación de los síntomas muestra el comportamiento cambiante del Covid-19. Agregó que probablemente los pacientes “graves son los que presentan la tos seca y la dificultad para respirar”. El enrojecimiento en los pies y las manos que se ha visto en algunos casos en niños y jóvenes aún no tiene una explicación. Señaló que los profesionales médicos están doblemente alertas. Sobre todo que estas posibles nuevas características también tienen similitudes con otras enfermedades como el dengue. La cuarentena total se mantiene hasta el 3 de mayo, y posteriormente se implementará la cuarentena inteligente que cuenta con 4 fases. La fase 1 iría hasta el 21 de mayo, fecha en la que se hará un informe situacional del resultado obtenido, si la misma es favorable se avanzará a la siguiente fase hasta llegar a la última que se tiene prevista. No obstante, las medidas generales de promoción, prevención y protección a todos los entornos continuarán, como el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, no compartir elementos de uso personal, evitar compartir mate o tereré entre otras acciones.



Sumando. De las 447 muestras que ayer fueron procesadas se confirmaron nueve, informó Salud.



Señales. Dolores de cabeza, musculares y temblor son algunos avisos del cuerpo que tiene el virus.



Nueva amenaza a la salud



102

es la cifra de personas que se han recuperado luego de padecer coronavirus; sumaron 7, según Salud.



21

días durará cada fase de la cuarentena inteligente. Al final de los periodos serán evaluados e informados.