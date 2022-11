Tras depuración en CM, quedan 36 postulantes para la Fiscalía General

El primer descalificado por los miembros del CM fue el abogado Roberto Rodrigo Ríos Gayoso, cuya constancia presentada no habla de antecedentes.

En este punto, hubo voto dividido, ya que los miembros que se mostraron puntillosos en el tema fueron: Pedro Santa Cruz, Eugenio Jiménez Rolón, Óscar Paciello, Édgar Olmedo y Gustavo Miranda, quienes subrayaron que el candidato puede pedir reconsideración y completar el documento. Los miembros Jorge Bogarín, César Ruffinelli y Roberto González votaron por aprobar al postulante, pero perdieron.

El segundo descalificado fue el abogado Domingo Álvarez Agüero, quien también tuvo problemas al no presentar su constancia de no haber sido apercibido o sancionado durante el ejercicio de su profesión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del CM mantuvieron el criterio anterior y no admitieron al postulante.

Otros descalificados fueron: Édgar Hernán Sosa Gómez, Roberto Medina Giménez, Saúl González Ayala, María Estefanía González Arévalos, Ronald Francis González Ferreira, María Victoria Rivas, Ada Carolina Ferreira, Pedro Claver Aguilar Cubilla, Jorge Luis Rodas, Juan Fulgencio Cattebecke, Blanca Graciela Báez Brítez, Christian Marcelo Bernal y Olga Estela González Rojas.

Los casos de Alba Rocío Cantero y René Fernández quedaron estancados por empate cuatro a cuatro entre los miembros del CM, pero luego de otra ronda de votos ingresaron finalmente Cantero y Fernández.

Afiliaciones. Un punto que también generó controversia fue el requisito de constancia de no afiliación a agrupaciones políticas, donde algunos presentaron solamente de ciertas agrupaciones, pero que se subsana con el informe que enviará sobre todos los postulantes el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

El presidente del CM, Óscar Paciello, cuando se estaba discutiendo este punto, comunicó a los demás miembros que ya había remitido una nota al TSJE pidiendo los datos de afiliación de todos los candidatos.

Los miembros resolvieron aceptar a todos los candidatos que cayeron en problemas en este tema, ad referéndum a lo que informe el TSJE.

El senador Santa Cruz se opuso a esta situación, en relación a los candidatos que no presentaron ningún documento para acreditar que no están afiliados a algún partido, pero no corrió su postura con los demás miembros.

Los candidatos a fiscal general del Estado que quedan en carrera rendirán el examen de conocimiento este jueves a las 11:00 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA.

Las audiencias públicas se darán desde el viernes 25 a las 8:00 horas en el Salón Bicameral del Congreso hasta el sábado 3 de diciembre.