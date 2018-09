Tras críticas, el BID dice que idea de duplicar déficit es una “simulación”

El organismo multilateral aseguró que su intención no fue convertir este planteamiento en una sugerencia o recomendación al Gobierno, sino que se trató solamente de un “ejercicio de simulación”.

Señaló que la publicación del documento busca contribuir al debate sobre los desafíos que afronta el país, para lo cual es recomendable generar espacios fiscales y de participación privada.

“Este ejercicio de simulación permite dimensionar el enorme esfuerzo que sería necesario para atender únicamente la brecha de infraestructura. Es importante subrayar que se trata de un ejercicio ilustrativo de simulación y no de una recomendación o sugerencia de política. Las tres principales recomendaciones que emanan del documento se centran en fortalecer la disciplina fiscal que el país ha mostrado”, expresa el comunicado emitido ayer por el BID.

El planteamiento. De acuerdo con el estudio presentado por la multilateral la semana pasada, reducir la actual brecha en infraestructura solamente en un 50% requiere de incrementos anuales en la inversión pública en el orden del 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos 20 años.

El documento explica que ese nivel de inversión implicaría el crecimiento promedio del déficit fiscal en torno al 3,7% del PIB, más del doble del límite establecido actualmente en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que es del 1,5% del PIB.

Según este “ejercicio de simulación” del BID, principal acreedor del Estado (deuda del Paraguay es de USD 1.321 millones a julio), como resultado, el pasivo público total se incrementaría hasta estabilizarse en el 40% del PIB. No obstante, resalta que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el umbral de sostenibilidad de la deuda pública paraguaya estaría en alrededor del 50% del PIB.

“La LRF, pilar central de la institucionalidad macrofiscal, puede estar mejor articulada con los desafíos de desarrollo que afronta el país (...) El límite al gasto restringe los planes de inversión, cuyo incremento es crucial para abordar las brechas y oportunidades de desarrollo económico”, refiere la publicación (ver facsímil).

Inviable. Este planteamiento no cayó bien en el Gobierno ni en referentes económicos.

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, indicó que una duplicación del déficit para reducir las brechas físicas no es viable en el contexto actual, y apuntó al fortalecimiento de la recaudación tributaria y a la consolidación de nuevas modalidades como financiadoras de la inversión.

El Consejo Asesor Fiscal también se pronunció al respecto. Aseguró que el crecimiento acelerado del endeudamiento para financiar la inversión no es sostenible a largo plazo e instó a mejorar las estrategias de recaudación tributaria, recortar los gastos superfluos y fortalecer otras modalidades de financiamiento con las alianzas público-privadas (APP).

Facsímil. El BID asegura en su estudio que el tope al déficit restringe la inversión pública.

Cámara alerta sobre los riesgos

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp), mediante un comunicado emitido ayer, advirtió sobre los riesgos macroeconómicos de ampliar el déficit fiscal por encima del 3% del PIB. El gremio, presidido por Beltrán Macchi, sostiene que la ampliación del déficit por la actualización del PIB ya es una amenaza a la estabilidad. Si a esto se le suma el nivel de endeudamiento y los recursos para el pago del pasivo, se pone en mayor riesgo la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo.La Cámara recordó que la estabilidad y los logros obtenidos en los últimos años no hubieran sido posibles sin la Ley de Responsabilidad Fiscal. Finalmente, remarca su rechazo a cualquier suba de impuestos, y exige el combate a la informalidad y una mejora en la calidad del gasto como bases del desarrollo.

Lo que opinan analistas económicos



“Nuestra deuda debe ser sostenible”

“Es necesario ser disciplinados fiscalmente. La formulación del déficit fiscal debe tener en cuenta nuestras posibilidades de largo plazo y debe ser contracíclica. En los últimos años se acostumbró a tener déficits, pero eso no es sano en el largo plazo. Es cierto que tenemos brechas, y no solo en infraestructura, pero en este momento tenemos que tener bien claro que nuestra deuda debe ser sostenible, y al mismo tiempo, debemos mejorar los ingresos tributarios y cortar las grasas del sector público”. Hugo Royg



“Hacer un marco fiscal de largo plazo”

“No es prudente (la recomendación de duplicar el déficit). Nuestros vecinos no están atravesando un muy buen momento, y tenemos que ir despacio. Los organismos internacionales pueden decir lo que les parece, pero no tenemos que dar mucha velocidad a la deuda. Hay que ver también la posibilidad de hacer un marco fiscal de largo plazo, que vaya hasta el 2023, para ver cómo se va a mover el déficit y que políticas de ingresos y gastos se van a aplicar, para tener ya una base a aplicarse en este Gobierno”. Flora Rojas



“Obtener recursos mediante otras fuentes”

“Las recomendaciones favorecen al BID como institución, porque es una entidad que busca maximizar sus ingresos, pero no al Paraguay. Habría que comparar con el sector privado y preguntarle al BID si es que recomendaría a una persona o empresa que duplique su deuda. No es el camino, el Paraguay primero debe apuntar a obtener recursos mediante otras fuentes, como un mejor ahorro público, mejor recaudación o también a través de un mejor precio de venta de su energía”. Gladys Benegas