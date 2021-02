Tras broma de elenco, Spider-Man 3 anuncia su título oficial

Tom Holland, el intérprete del superhéroe, manifestó a través de su publicación que se sentía “muy emocionado por anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que todos vean lo que hemos estado preparando”, al tiempo de mostrar una fotografía del rodaje y otra imagen en la que aparecía el título: Phone-Home.

Zendaya, actriz que interpreta el par romántico del arácnido, compartió el título Home-Slice, mientras que Jacob Batalon, quien da vida a Ned, el mejor amigo de Peter Parker en la franquicia de Marvel, apostó a Home-Wrecker.

Esperado. Sin embargo, la cuenta de la franquicia en Twitter dio a conocer en la víspera un video en el que se ve a Holland saliendo de la oficina del director del próximo filme, Jon Watts, y encontrándose con Zendaya y Batalon, quienes le preguntan por el título oficial y reciben como respuesta de parte del protagonista que recibió otra falsa opción.

La cámara sigue por un pasillo a los tres, quienes pasan frente a una pizarra que deja ver una serie de bocetos y palabras tachadas alrededor de una frase central: No way home (No hay camino a casa) dándose a conocer de esa manera el título oficial. “Esto sí podemos confirmar. Spider-Man No way home solo en cines, en esta Navidad”, aseguraba el mensaje que acompañaba el video.