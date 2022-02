Tras 10 años, en compañía de Fram acceden al servicio de agua potable

Tras más de una década de reclamos y luchas, unas 20 familias de la Compañía Kurupa’y, distante a varios kilómetros del área urbana del distrito de Fram, fueron beneficiados con un sistema de agua potable, que fue inaugurado en la tarde del pasado sábado.

En representación de los vecinos, Gertrudis Cabrera, explicó que antes los vecinos acarreaban agua en baldes y bidones desde kilómetros de distancia y que por fin tendrán el suministro para el consumo y el aseo personal como también la limpieza del hogar.

“La verdad que estamos esperando hace más de 10 años, no teníamos nada de agua. Acá casi nunca llegó ningún beneficio de nada y ahora por fin estamos gozando del agua potable. La verdad que es un logro demasiado lindo para nuestros vecinos, en especial mi caso, porque no tenía nada de agua y todos los días acarreaba en moto dos veces por día el agua en un tanquecito desde varios kilómetros de distancia, y era un verdadero calvario vivir así. Para lavar mis ropas si que me iba en Calle L. Era una lucha demasiado terrible para mí, por eso hoy estamos muy contentos con este nuevo sistema de agua potable que llega a todos los vecinos”.

Gertrudis Cabrera indicó que todos los vecinos hace años que han quedado sin agua en los pozos tradicionales y el acceso al vital líquido era una extrema necesidad. “La verdad esto es demasiado grande para nosotros, porque es primordial para la casa e incluso para los animales, definitivamente será un gran alivio para nosotros. Estamos muy agradecidos con las autoridades”.

INVERSIÓN. El intendente de Fram, Carlos Tkachik, resaltó la importancia del trabajo entre todos los sectores, incluidas las autoridades de diversos grupos políticos. En tal sentido agradeció las gestiones realizadas para concretar la obra, atendiendo las condiciones actuales de extrema sequía que se tiene en la región.

“Son 20 familias los que ahora se han conectado a la red y nos queda algunos para conectar, que son familias muy distantes de este tanque de distribución y nos falta una buena cantidad de caños para llegar a todos, pero próximamente ya estaremos llegando a ellos. Este servicio es fundamental, porque prácticamente nadie cuenta con pozo y llegar con este servicio a los hogares, es un logro sumamente importante, porque acceder ayuda a la salud a la producción y ayuda al bienestar general de la comunidad”, indicó Tkachik.

El sistema cuenta con un pozo, una bomba, un tanque elevado de 30.000 litros, un tablero eléctrico, y metros y metros de caños para la distribución. “La EBY mando hacer el pozo, puso la bomba y el tablero, la Gobernación colaboró con los caños y la Municipalidad con la excavación y colocación de la cañería para la red de agua, como también la conexión de los vecinos a la red”, agregó.

Por otro lado, el jefe comunal frameño agregó que actualmente se requiere de varios kilómetros de cañerías para extender la red de agua de las diferentes juntas de saneamiento para poder llegar a todos los vecinos. “En estos días hicimos un relevamiento y necesitamos más de 18.000 metros de caños para llegar a cubrir la mayoría de las familias que están sin agua, eso significa mucho recurso para la Comuna, pero vamos a ir gestionando”.