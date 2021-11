Transportistas que no cubran 60% de frecuencia no recibirán subsidio

Las empresas que no cumplan con las frecuencias establecidas, sobre todo en horarios nocturnos y los fines de semana, son líneas que ya se encuentran canceladas, afirma el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Sostuvo que aquellas que cubran menos del 60% del servicio establecido por el pliego de bases y condiciones, no tendrán derecho a percibir el cobro del subsidio.

El viceministro sostiene que la espera puede superar una hora, pero que las empresas sí están cumpliendo con el servicio hasta las 23:00. Alega que se incrementaron los buses en horarios nocturnos y asegura que “no existen reguladas de frecuencias del servicio”.

“De 50 colectivos que se tenía desde la franja de las 22:00 a 23:00, hoy se tiene aproximadamente 200 colectivos en la franja nocturna. En la franja de las 23:00 a 00:00 de 7 buses, subimos a 66 buses. Tenemos establecido que al menos se debe cumplir el 60% del rendimiento en el servicio nocturno, caso contrario no cobran subsidio”.

Asimismo, mencionó que desde marzo a abril del 2021 el Viceministerio de Transporte (VMT) recaudó un total de G. 350.000.000 por cobro de multas de líneas sancionadas. “Estamos estabilizando el servicio nocturno en el marco del pliego de bases y condiciones que deben cumplir las empresas de transporte, lo cual establece que el servicio debe ser desde las 05:00 hasta las 23:00, en ese periodo hay diferentes segmentos horarios. En el servicio nocturno debe haber por lo menos un colectivo cada 60 minutos, ese es el tope. Con esta nueva estructura de tarifa técnica tenemos nosotros un nuevo requisito para el cobro del subsidio, entre ellos es el rendimiento.

Mencionó que son 33 empresas las que están cobrando subsidio y que existe un alto rendimiento en el servicio nocturno y los fines de semana. “Son 33 empresas las que cobran subsidio y hay 200 vehículos trabajando en el sistema, eso significa que en su mayoría está cumpliendo en la franja nocturna. No tenemos una frecuencia que tenemos a la mañana que cada 15 minutos pasan los buses, pero al menos un colectivo vas a ver cada 60 minutos”.

Sostuvo que el rendimiento mínimo de los domingos deben ser del 70% del servicio. Sin embargo, los usuarios se siguen quejando por la falta de buses en especial por la noche y fines de semana.

líneas sancionadas. Sánchez informó acerca de las empresas que no están cumpliendo con los horarios establecidos en la franja nocturna, sin embargo, sostuvo que las firmas que no cumplen son aquellas líneas que ya se encuentran sancionadas o con sumario administrativo. “Nosotros monitoreamos el rendimiento de las troncales por cada empresa en los horarios pico, pospico, y servicio nocturno”.

En el informe señaló que las empresas que están cubriendo menos del 60% del servicio nocturno son las líneas Choferes del Chaco que es una firma cancelada que cubre un 30%, Línea 99 del Sur que también se encuentra cancelada, Lago Azul Ypacaraí está con sumario administrativo abierto, Empresa Puerto Elseño Ko Che que también se encuentra con sumario abierto, Empresa Puerto Falcón que se encuentra cancelada, Línea 21 San Fernando que se encuentra cancelada debido a la falta de frecuencia de las unidades.

“Todas las empresas que no están cumpliendo las frecuencias son prácticamente canceladas con sumarios abiertos por incumplimiento”, remarcó.

El monto de las sanciones por incumplir la frecuencia establecida va de 45 jornales, lo que equivale unos G. 3.962.295 a 173 jornales que serían unos G. 15.232.823.

Sánchez sostuvo que con el billetaje electrónico se registra un total de 550.000 de pasajeros por día.

En la noche no hay una frecuencia de buses 15 minutos, pero al menos un colectivo vas a ver cada 60 minutos. Víctor Sánchez, viceministro de Transporte.





Usuarios están hartos de esperar micros por horas

En contrapartida con el viceministro de Transporte, los usuarios del transporte público denuncian que sí existen reguladas de buses sobre todo en horarios nocturnos y exigen mayor control por parte del VMT.

“En mi viaje desde el Hospital Nacional de Itauguá no hay colectivo, hay una impresionante cantidad de gente esperando horas para llegar a sus respectivos trabajos”, denunció Clotilde Delvalle en las redes sociales.

“Los que utilizamos la Línea 21 Corrales Zona Sur ahora nos encontramos en figurillas porque no hay una empresa que cubra esta zona, muchos pasajeros quedamos varados y debe haber otra empresa que pueda cubrir el itinerario”, manifestó Sonia Acosta, quien sostuvo que debido a que la Línea San Fernando dejó de operar, ahora no hay ninguna empresa que cubra la zona.

En respuesta el viceministro Víctor Sánchez, afirmó que se está hablando con otras empresas para que puedan cubrir los itinerarios de zona sur y que en la semana entrante habría novedades sobre la situación.

La Línea 21 ya no está cubriendo los ramales Sur y Corrales, en tanto los ramales IPVU y zona Norte se encuentra cubriendo actualmente la línea 12 Magno.