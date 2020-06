Trabajadores del volante movilizados en CDE piden auxilio al Gobierno

La multitudinaria caravana por primera vez unió a todos los trabajadores del volante de los diferentes gremios. Se inició en el kilómetro 10 tomando la ruta internacional PY02, pasando por la avenida Monseñor Rodríguez en la zona del kilómetro 7, llegando hasta la avenida Pioneros del Este. De este punto tomaron la avenida Bernardino Caballero hasta frente a la casa de gobierno departamental.

Una vez frente a la sede de la Gobernación dieron la vuelta y cada uno volvió a sus respectivas paradas. Los principales dirigentes de la movilización formaron un grupo y se reunieron con Roberto González Vaesken, gobernador del Alto Paraná. La movilización se inició alrededor de las 08:00 y concluyó cerca de medio día. Insisten que llegó la fase 3 y la caída de la actividad económica en esta ciudad es del 100%. Aseguran que ni si llega fase 10 ellos siguen en la fase 0. Afirman que no hay nada, la fase 1, la fase 2 ni la fase 3 no les facilita los medios para llevar un pedazo de pan en las mesas familiares de sus respectivas casas.

Dijo que están patinando en la fase 0. Las distintas fases de la cuarentena inteligente en esta frontera para este sector no les beneficia en nada, por lo que señalan que con la movilización esperan que el Gobierno vea esta situación.

Gustavo Espínola, presidente del gremio Taxista Unido del Este (Taude) explicó que hace 4 meses están sin poder trabajar. Dijo que entienden la situación, es igual en todo el país y el mundo, pero también sienten la necesidad de pedir al Ejecutivo un proyecto desde el Gobierno Nacional destinado al sector.

“Estamos solicitando asistencia, que podría ser un subsidio o el acceso a crédito blanco con un periodo de gracias para empezar a pagar. La intención es paliar un poco la crítica situación que estamos viviendo. No estamos pidiendo que se abra el puente, sí condiciones para seguir viviendo”, refirió el dirigente.

SIN INGRESO. Insistió que son trabajadores independiente y no tiene un ingreso mensual. “Es un trabajo de día a día para llevar el pan a nuestras casas. Tenemos familias que alimentar y cuando no hay ingresos. Son más de 4 meses que estamos en casa parados, sin generar recursos y con los compromisos a cuestas”. Consultado sobre los montos solicitados, dijo que no lo tiene definido. “No tenemos un monto, porque eso va a depender de cada asociado y de los proyectos que tienen. Como gremio vamos a analizar con la gente del Gobierno. Lo que buscamos son dos cosas subsistir por un lado y generar emprendimientos de renta”.

Roberto González Vaesken, gobernador del Alto Paraná, escucho sus reclamos y solicitó la entrega de una lista con sus respectivos números de cédula para llevarlo a la capital del país donde buscará una respuesta al reclamo de los manifestantes.