Todos/as podemos salvar vidas

El lado bueno de este problema es que es de fácil solución. Se trata del tema de la sangre: al año se necesitan aproximadamente 65.000 litros y se recolectan solo 45.000, existiendo un déficit de 20.000 litros.

En realidad, no son solamente litros, son vidas humanas que se van o que sufren muchísimo, junto a sus familiares.

¿Quiénes necesitan sangre? Normalmente las personas que sufrieron accidentes, las personas que van a ser operadas y sobre todo las personas que tienen enfermedades oncológicas, problemas hemolíticos o renales, que necesitan permanentemente transfusiones.

No se imaginan el dolor y la impotencia que causa en el enfermo/a y sus familiares, que desesperados salen a pedir sangre en cualquier lado. La sangre no se fabrica, no hay producto que lo pueda reemplazar, corre por nuestras venas y normalmente tenemos más de lo que necesitamos. Cada donante, (o sea vos o yo) de sangre salva entre 3 a 4 personas porque de la sangre se extraen 4 componentes que son vitales para las personas con diferentes enfermedades.

Cada año organizamos con mucha alegría las campañas Remangate por la vida, que son exitosas y salvan vidas, pero no alcanzan, se necesita todo el año. Donar sangre no dura más de 15 minutos, no duele, no representa un peligro y los hombres podemos donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces; es gratis.

Si solamente el 1% de la población donara dos veces al año esta tragedia sería superada y resolveríamos el padecimiento de tantos seres humanos iguales que nosotros. Así como la querida Berta Rojas, Odesur, Tirika, nos llenaron de orgullo y nos permiten seguir soñando que podemos vivir en un país más fraterno y solidario, yo creo que este drama lo podemos solucionar fácilmente y solo depende de nosotros.

Por favor, acercate y doná sangre dos a tres veces al año y vas a ser un héroe que salvás vidas.

Hay muchos lugares en que gustosos reciben tus donaciones. La patria nos necesita y es poco en este caso lo que nos pide.