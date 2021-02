“Mirá, mi hija, esa cantidad de yuyo y las botellas con agua en ese cantero. ¿Cómo es posible que no se den cuenta?”, me dijo mamá cuando la acompañé a la sucursal de una entidad bancaria. “Todo opera bajo autoridad, mamá. Esto ocurre porque la gerencia de este lugar no organiza bien el trabajo para que esto no suceda. Y eso se nota hasta en los yuyos”, le respondí.