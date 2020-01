Titular del Senado está disconforme con decisión

El legislador liberal, como proyectista de la declaración del estado de excepción en Amambay, admitió que la medida no va a resolver el problema del narcotráfico, pero que iba a ser un mensaje claro de que el Estado se va a defender.

“Narcotráfico hay y habrá y seguirá habiendo durante siglos, no sé, tal vez el día que se declare legal va a seguir. Lo que no puede admitirse es que el Estado no tenga reacción adicional, excepcional ante una situación excepcional”, indica la nota.

De acuerdo con el informe de prensa, Llano aseguró que hay un control permanente que puede hacer el Congreso y el Poder Judicial sobre la actuación de las fuerzas.

Alegó que ninguna garantía está suspendida, ni tampoco el hábeas corpus.

Al final, manifiesta que respeta la decisión de la Permanente de no aprobar su propuesta de convocar al Senado y a Diputados para tratar la declaración de un estado de excepción en el departamento. “Hemos cumplido con nuestra obligación”, concluye la nota.