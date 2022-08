The Classic’s celebra sus 15 años de trayectoria con un espectáculo

The Classic’s fue creado el 22 de abril del 2007 con el objetivo de homenajear a todas aquellas personas que han disfrutado incansablemente de las fiestas de los años 70, 80, 90 y 2000, en las cuales se volcaban para ver a sus orquestas favoritas, y escuchar los temas que marcaron toda una historia y que se convirtieron en grandes clásicos.

​Son integrantes del grupo: Liana Riveros (voz femenina), Miguel Ferreira (voz masculina), David Martínez (voz masculina), Mauricio Mendieta (batería), Marcelo Maldonado (bajo), Diego Maldonado (teclado) y Gabriel Contrera (guitarra).

“Para nosotros es un momento muy importante, las giras nacionales e internacionales que hemos tenido, las fiestas y eventos significan mucho. Además, estamos convencidos de que la música retro nunca se extinguirá”, comenta Miguel Ferreira.

The Classsic’s se caracteriza por interpretar éxitos del pop-rock, rock brasileño, rock argentino, clásicos de la época como The Carpenters, Bee Gees, Eric Clapton, Whitney Houston, Laura Branigan, Opus, Al Corley, Kool & The Gang y Village People.

También Elvis Presley, Albert Hammond, Queen, The Hollies, The Rolling Stones, Santa Esmeralda, Baltimora, Ray Parker Jr., Donna Summer, Status Quo, Shania Twain, Creedence, Toto, Lobo, Denise Lasalle, Dire Straits, Eagles, Electric Light Orchestra, Guns & Roses, Joan Jett, Rita Lee, Roupa Nova, entre otros.

Tuvieron el honor de compartir escenarios con grandes artistas internacionales como Alejandro Lerner, Los Rancheros, Los Nocheros, Gustavo de Tulipanes, Auténticos Decadentes, Soledad Pastorutti, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Valeria Lynch, Los Galos, Palito Ortega, Sergio Denis, Chacho Ramos, Agarrate Catalina, Los Pasteles Verdes, Luciano Pereira y muchos más.



Para conmemorar sus 15 años en los escenarios, el grupo nacional The Classic’s ofrece hoy un concierto que contará con la actuación del grupo brasileño Roupa Nova. Este show es parte de la gira denominada Quinceañera Tour.



Para disfrutar

Actividad: Concierto por los 15 años de The Classic’s.



Invitados: Roupa Nova.



Fecha: Hoy, desde las 21:00.



Lugar: Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora.



Costo: Desde G. 100.000, disponibles en Ticketea.