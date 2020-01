Test rápido se realizará solo a pacientes graves

Así lo afirmó la Dra. Doris Roig, coordinadora de Regiones Sanitarias, al destacar que más de 11.000 profesionales de blanco manejan este protocolo. “En epidemias, se demostró que, si se clasifica de manera correcta, se puede evitar muertes”, aseguró.

Los pacientes con signos de alarma, como dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, cambio en el estado mental deben tener prioridad, por eso la importancia de clasificarlos, según la doctora. Los demás son pacientes para seguimiento, por eso en los números aparentan ser mayores.

“Muchos de ellos necesitan laboratorio de hemograma y control clínico sin laboratorio cada 2 días, para verificar si necesitan internación”, detalló.

Test

El viceministro de Salud, doctor Julio Rolón, señaló que en este momento la persona que consulta por cuadro sospechoso de dengue, no necesariamente recibirá la indicación para realizarse el test porque si no presenta signos de alarma, se asume por estar un nexo epidemiológico, que tiene dengue.

Aclaró que en caso de que la persona reciba indicación de un médico que no es del sistema público de Salud debería acudir a los hospitales públicos y el recurso humano sabe que no es necesario ya que no cambia la conducta. Los estudios laboratoriales que se solicitaban en épocas anteriores ya no son necesarias porque se asume que el paciente tiene dengue.

En este mismo sentido, el Instituto de Previsión Social (IPS) recordó a los asegurados que los pedidos de estudios laboratoriales de dengue se prioriza a los pacientes hospitalizados y, en las urgencias y consultorios de casos febriles, a quienes presenten síntomas y/o signos de alarma.

Asimismo se informó que para la expedición de reposos no es requisito fundamental el resultado de laboratorio teniendo en cuenta que el país se encuentra en epidemia y por nexo epidemiológico se determina la enfermedad.

Salud instó a la ciudadanía a la eliminación diaria de los criaderos de mosquitos, el uso de repelente y mosquitero así como la consulta precoz ante el primer síntoma de la enfermedad ya que estos factores siguen siendo las claves para mitigar el impacto de la epidemia e impedir que la cifra de afectados siga en aumento.