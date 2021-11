Tesoro rescatará en dos tandas sus bonos que vencen en 2023

Según informó el viceministro de Economía, Iván Haas, la operación se dividirá en dos etapas. La primera se realizará en enero del 2022 y se trata de una nueva emisión para canjear al menos el 50% del saldo.

Este procedimiento consiste en el cambio de un bono a vencer por un nuevo bono, lo que le permite al inversor seguir cobrando los intereses por más años y al Ministerio de Hacienda a evitar desembolsos por montos muy elevados en capital. Según Haas, si bien la idea es rescatar al menos el 50% de los títulos que vencen en 2023, aclaró que como es una operación opcional, no pueden saber aún con exactitud la cantidad de inversionistas que preferirán el canje o los que buscarán cobrar el capital. Con la Ley de Administración de Pasivos promulgada en 2020, esta operación ya no necesita de una ley especial.

El secretario del Equipo Económico indicó que el saldo restante buscarán cancelar en una segunda etapa mediante el uso de los préstamos de libre disponibilidad que no estén comprometidos al cierre del primer cuatrimestre del 2022. Dijo que irían al Congreso entre fines de abril y mayo para conseguir la aprobación, con lo que tendrían el dinero ya en caja para fines de año.

Confirmó que no esperarán la promulgación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 para canjear o recuperar los bonos, de lo contrario podrían no llegar a tiempo para el pago de la deuda. Prosiguió diciendo que, con estas operaciones, el Tesoro no se verá forzado a sacar USD 441 millones de los impuestos en detrimento de inversiones o programas sociales.

“En enero (del 2022) queremos hacer el primer rescate, no podemos decir cuánto porque el canje es voluntario, pero la idea es rescatar la mitad. Quedaría pendiente la otra mitad, que hay que pagar cash en enero del 2023. Dependiendo de cuánto se rescata en enero y cuánto sobre, en el transcurso del año vamos a tener que ir al Congreso para tener ese dinero, lo más probable es que sea mediante un préstamo de libre disponibilidad”, expresó.

Bicicleteo. El Tesoro realizó en enero de este año su primer canje anticipado de los bonos que vencen en 2023.

De USD 780 millones que debían ser cancelados en dos años, Hacienda recompró títulos por valor de USD 339 millones, quedando aún pendientes USD 441 millones (ver la infografía).

Los vencimientos de los USD 339 millones rescatados fueron trasladados en dos tandas: USD 264,1 millones deberán ser cancelados en 2031, 2032 y 2033; mientras que USD 74,4 millones serán pagados en 2048, 2049 y 2050.