Tesoro busca aliviar déficit fiscal con fondos de la EBY

La cartera fiscal explicó que estos fondos todavía no fueron asignados en el plan de gastos y no vienen atados a determinados programas como los de Itaipú, por lo que se irán desembolsando de acuerdo a la necesidad presupuestaria, pudiendo destinarse a la inversión, gastos salariales o servicios no personales, entre otros rubros.

El PGN 2019, tiene un déficit equivalente al 1,5% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a G. 3,8 billones (USD 611 millones al cambio actual). Esta situación se explica, principalmente, por el elevado endeudamiento para financiar programas de inversión en infraestructura.

Según los cálculos preliminares de los técnicos del tesoro, con estos ingresos adicionales provenientes del uso de energía de la EBY, el déficit fiscal podría reducirse al 1,35% del PIB.

Cancelación. La Argentina canceló este jueves el remanente de su deuda con Yacyretá por la energía cedida por Paraguay, pasivo que ascendía a los USD 121 millones.

El presidente de la república, Mario Abdo Benítez, informó que el 50% de ese monto se destinará a municipios y gobernaciones, mientras que el otro 50% al Tesoro Nacional.

El ministro de Hacienda, Benigno López, tras reunirse con el titular del ejecutivo, explicó que la liberación de los USD 60,5 millones que irán a parar a las gobernaciones y municipios tendrá como requisito la presentación de proyectos de inversión, que a su vez serán analizados por la Secretaria Técnica de Planificación (STP). Posteriormente, el Fisco pondrá los recursos a disposición de dichas entidades de acuerdo a la línea de prioridades.

El jefe del Equipo Económico Nacional (EEN) anunció además que este lunes se realizará un encuentro con los gobernadores e intendentes para abordar los procesos de disponibilidad de los recursos y los mecanismos para la presentación de los proyectos. Aseguró que Hacienda realizará un control estricto sobre la presentación y la ejecución de los proyectos.

Esta decisión generó mucha polémica. En las redes, los ciudadanos criticaron que estos fondos nuevamente tienden a ser mal utilizados.