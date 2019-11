“Tengo una pizarra en casa donde anoto todo lo que quiero lograr”

Su arribo al canal de Villa Morra fue un gran cambio en su vida. “Cambiar de medio fue un desafío para mí. Yo lo sentí como la independencia, como el que iniciás al salir de la casa de tus padres. Sentí así el peso de empezar de cero con nuevos compañeros y desafíos. Pero vivo para esas clases de emociones”, refiere la conductora.

Su participación en los medios de comunicación se dio de manera fortuita en una época en la que trabajaba como promotora. “Me tocaba hacer menciones de productos en programas de televisión y se dio la casualidad de que coincidí con Dani Da Rosa, como conductor principal. En ese entonces, él ya estaba trabajando en el proyecto del canal de música. Pasaron seis meses y luego me llamó a un cásting para conducir uno de los programas. Quedé para conducir una propuesta en la que estuve al frente por cinco años”, recuerda.

¿RADIO O TELEVISIÓN? Para la joven, la radio le brinda mucha espontaneidad y le otorga rapidez de comunicación con la gente. “Es como una dinamita de emociones la radio”, señala.

En el caso de la televisión, la pantalla le otorga cercanía con la gente. “Una vez que te ven, ya se rompe una brecha de distancia que a veces se da con la radio. Con la TV, cuando te ven y te reconocen ya se da una suerte de cercanía, de confianza con la audiencia”, explica.

A su criterio, las redes sociales tienen un papel muy importante en su carrera de comunicadora. “Me importan las redes porque son una plataforma para generar el contenido que yo quiera, para mantener contacto con la gente que tal vez me siga de televisión o radio”, sostiene.

En cuanto a las críticas negativas, no le importan como al principio de su exposición en las redes sociales. “No me afectan como antes. Al principio sí me bajoneaba si leía ataques o insultos. Hoy me río de los improperios innecesarios. Yo sé quién soy, lo que valgo y con eso basta. Las redes me encantan para mantener contacto más cercano con los que siguen mi trabajo y, por sobre todo, para compartir lo que me gusta, lo que quiero”, manifiesta.

proyectos. Kassandra confiesa que para cada aspecto de su vida se traza metas. “Tengo una pizarra en mi casa donde anoto todo lo que quiero lograr, tener y alcanzar en mi vida. Todos los días la miro para no olvidar por qué me levanto cada mañana a trabajar. Así que metas tengo para cada arista de mi vida”, relata.

Frutos tiene estudios secundarios en técnica en Química Industrial y está en el quinto año en la carrera de Sicología. Uno de sus propósitos es poder combinar más adelante todos sus conocimientos. “En la comunicación me encantaría llegar tan lejos como se pueda. Una vez que sea profesional y me especialice, quiero poder amplificar aún más la salud mental a través de los medios”, finaliza.



KASSANDRA FRUTOS, CONDUCTORA DE TELEVISIÓN Y RADIO



Kassandra Frutos, la nueva figura de Telefuturo, alterna sus jornadas entre su participación en Día a Día y sus ensayos del certamen Baila Conmigo Paraguay. Con ÚH comparte algunas de sus metas.



