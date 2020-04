“Tenemos celular común”, dicen a Petta los alumnos de zonas rurales

Familias de escasos recursos y con limitaciones para aplicar el método escolar implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de manera virtual en Puerto Casado, demuestran que no están en condiciones para sobrellevar el plan de contingencia.

El programa educativo fue anunciado por la Dirección Departamental de Educación y generó manifestaciones de madres de familia, alzando carteles de protesta desde sus hogares.

Cinthia Benítez, madre de dos niños, explicó que hace lo posible para que los chicos sigan estudiando en casa como pueden porque no tienen acceso a internet. Para la televisión deben pagar planes y para que no se pierdan las lecciones enviadas por WhatsApp, necesitan realizar fotocopias.

“En estos días está difícil la economía porque no hay trabajo”, lamenta. Las familias aseguran que la educación virtual no funciona con sus hijos, en esta zona del país.

Crispina Lucero tiene un hijo que está en el noveno grado. No cuentan con un aparato celular de alta gama. “El acceso a internet tiene sus limitaciones, todo es costo, el MEC debe mirar nuestra situación en el Chaco”, expresa.

LOS ESTUDIANTES. Monserrath Rodas, estudiante de la zona, exhibe un cartel frente a su casa en el que indica su desacuerdo con el método oficial para estudiar en aislamiento social. Cuento con conexión a internet, pero mis compañeros no tienen la misma suerte, afirma. “Tenemos compañeros de las comunidades indígenas, el ministerio debería escucharnos y definir un método de estudio para todos acá”, apunta.

La alumna Dalila no hizo todavía sus lecciones porque no tiene acceso a internet. Su madre no tiene recursos para costear fotocopias y el servicio de televisión satelital está cortado porque dejaron de abonar. El empleo escasea en todo el municipio.

Desde el MEC detectan que supuestamente la mayoría cuenta con posibilidades de internet, según la directora departamental Edita Jara en contacto con una emisora local.

La comunidad educativa exige a las autoridades participar en un diagnóstico y que el proceso educativo beneficie a todos por igual, informó el corresponsal Alcides Manena.