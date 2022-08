Tendencia al alza del gasoil impide hablar ahora de rebaja de precios

En este sentido, reconoció que por esto no se vislumbran reducciones por el momento, si bien ya estamos en la última semana del octavo del mes del año, fecha en la que Petropar anunciaba que evaluaría nuevamente los valores de los combustibles para analizar una posible reducción.

Por otro lado, el experto en energía Victorio Oxilia había apuntado que las señales de un descuento de los precios de los combustibles en el país no son buenas. “(El) presente (es) aún no muy favorable, pero mejora. Los precios del petróleo son inferiores en aproximadamente 15% con relación con mediados de julio, pero los precios del diésel han caído menos (2% a 3%). Es improbable que los emblemas bajen sus precios de inmediato”, indicaba.

El docente e investigador añadió que, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA/USA), las gasolinas sí tuvieron una disminución importante. “Es más probable una reducción en estos combustibles. Por otra parte, debemos también considerar que el Fisco necesita recuperar el nivel de recaudación en términos de impuesto selectivo”, precisó, agregando que, en consecuencia, si bien las perspectivas son alentadoras, no se prevé que los consumidores puedan sentir las “bondades de inmediato”.

No responde. Por otro lado, el presidente de Petropar, Denis Lichi, no respondió llamadas ni mensajes ayer cuando le consultamos por la situación de los precios de combustibles. De hecho, es habitual que en los casos en que se debe hablar sobre temas delicados como el aumento o disminución de los valores de los derivados del petróleo, el titular de la petrolera estatal no se deja encontrar fácilmente o, simplemente, ignora los requerimientos de la prensa, pese a que miles de consumidores están pendientes de nuevas noticias.

Sin embargo, Lichi había anunciado este mes que debían analizar una posible disminución de los valores recién cuando culmine agosto, ante las nuevas partidas que se recibirán, o cuando las amortiguaciones en los precios sean suficientes para realizar un ajuste a la baja; mientras que el sector privado incluso asume la postura en contra de reducir los precios.



Desde el sector privado argumentan que la situación en Europa, donde se avecina el frío, golpea a los precios en la región, considerando los vaivenes en la provisión del gas ruso para el próximo invierno.



La Cifra

500

guaraníes fue la reducción en el precio del diésel Tipo III y la nafta de 93 octanos la última vez, en julio pasado.