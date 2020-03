TEI liberal inscribió a 108 movimientos para las internas

El órgano electoral interno cerró con más de cien movimientos inscriptos, que están habilitados a competir en las próximas internas.

Según el listado, los líderes de los movimientos siguen siendo los principales dirigentes del PLRA, es decir, parlamentarios, gobernadores e intendentes. No obstante, aparecen en escena otros nuevos que promueven la renovación.

Por una parte, los movimientos de carácter nacional suman 34. Entre ellos se nombran el Frente de Integración Liberal, liderado por Efraín Alegre, actual titular del directorio. Equipo Joven, cuyo liderazgo recae en el senador Blas Lanzoni.

Otro es el equipo de Cambiemos, del senador Salyn Buzarquis; Cambio Radical, que aglutina a simpatizantes del senador Víctor Ríos; también el senador Juan Bartolomé Ramírez inscribió el Frente Popular Liberal y la ex senadora Emilia Alfaro de Franco, inscribió el movimiento Por el Bien del Paraguay nacionales. Así también el actual senador Abel González inscribió el equipo Todos Juntos-Oñomdivepa.

Entre los equipos nuevos además están el que es liderado por Eduardo Nakayama, Renovación Azul. También el que lidera el vicepresidente del PLRA, Líder Amarilla, denominado Identidad liberal.

Proyecto Liberal de Renovación y Apertura, liderado por el ex senador Julio César Franco; Cambio para la Liberación, del ex titular liberal y ex parlamentario, Domingo Laino y Movilización Popular para el Cambio, del ex senador Miguel Abdon Saguier, también siguen en escena.

DEPARTAMENTALES. Los movimientos departamentales liderados por figuras con peso en sus departamentos como diputados también se inscribieron. Es el caso del diputado Hugo Capurro que inscribió el movimiento Equipo Guasu, Misiones. La diputada Roya Torres, inscribió Unidad Azul - Alto Paraná. El diputado Robert Acevedo, inscribió el equipo Amambay Ñanemba’e. En total fueron 8 los movimientos departamentales.

Distritales. Los movimientos de carácter municipal que solo competirán por cargos en sus localidades son 66. Como ejemplo, el actual concejal de Lambaré, Nelson Medina inscribió Lambaré en Positivo; el concejal y candidato a intendente en Limpio, Luis Vidallet se presenta por el movimiento 19 de Marzo Unidos por un Limpio de Todos. El período de inscripciones de candidato se habilitará el 5 de mayo, según el cronograma.