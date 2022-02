Tarifa de Itaipú se define en un mes  y a   Paraguay le facturan más caro 

Esta situación implica que Paraguay pagará más que Brasil por la energía de Itaipú en lo que corresponde a este año. Ocurre que nuestro país sigue con la postura de mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes, para generar recursos adicionales que se puedan invertir en infraestructura eléctrica; mientras que el gigante sudamericano quiere reducir los números a USD 18,95 kW/mes, apoyándose en el Anexo C del Tratado de Itaipú.

El director paraguayo de la entidad, Manuel María Cáceres, había explicado que las negociaciones con Brasil continúan y los compromisos de Itaipú son asumidos de acuerdo con el flujo de caja por el pago de las facturas del año pasado. Sin embargo, ayer precisó que desde el próximo mes se abonan las facturas de este año, “y cada parte pagará de acuerdo con documentos provisorios”. “Después se va a conciliar con la factura definitiva, al que paga más se le devolverá y el que paga menos tendrá que pagar la diferencia. En el caso de Paraguay va a pagar USD 22,60 kW/mes. Eso vamos a hacer nosotros”, manifestó.

A su turno, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, quien también es consejero de Itaipú, coincidió que Paraguay pagará USD 22,60 kW/mes. “Cada margen pagará lo que cree que tiene que pagar, y así se está manejando hasta el momento. Es una situación muy complicada”, reconoció Sosa en una conversación con radio Monumental 1080 AM.

OTROS TEMAS. Cáceres insistió también que la intención es definir la tarifa en marzo. Al mismo tiempo, contó que el Consejo aprobó otros temas, y detalló que en la reunión se habló de la creación de fuentes alternativas de energía, además de problemáticas varias como la situación de Eletrobras, de la ANDE, en un “intercambio de ideas con los temas ordinarios” que competen a la IB.

“La tarifa no se resolvió. Tenemos autoridades nuevas, director brasileño nuevo, Brasil tienen directores nuevos. Debido a eso nos dimos un plazo de un mes adicional, y tratar de cerrar todo durante el mes de marzo”, expresó.

El director paraguayo afirmó que Itaipú todavía cuenta con recursos porque ingresa dinero del año pasado, y “si faltase algo se va a compensar una vez que se tenga la tarifa definitiva”. “Eso no va a ser problema. Hay antecedentes de eso en el 2019, eso no nos preocupa mucho. Queremos terminar lo antes posible, no prolongar esto. Hay muy buen diálogo, escuchando a cada parte, con respeto siempre, vamos a seguir hablando hasta encontrar una salida”, expresó Cáceres.

Admitió que es más fácil estar en la posición brasileña, porque para ellos se trata simplemente del cumplimiento del Anexo C, de acuerdo al cual la tarifa debe bajar porque la deuda de Itaipú es menor. El director dijo que están proponiendo alternativas para que la reducción no se concrete en la manera en que Brasil lo desea, porque buscan asegurar recursos para la ANDE.

Cáceres añadió que no existen hechos consumados porque todavía se está negociando. “Otra gente dice que Paraguay llegó tarde, que llevó tarde su oferta. Hemos seguido perfectamente el calendario, lo que establece Itaipú, empezó en agosto como todos los años”, afirmó.

REDUCCIÓN. Sin embargo, el país vecino ya aplica una tarifa provisoria a la baja en un valor de 12%, de acuerdo a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), organismo regulador eléctrico brasileño, y ahora pagará a Itaipú lo que sostiene que corresponde.

De los siete componentes que integran las bases presupuestarias de la IB, hasta el momento hay consenso en seis, quedando pendiente el correspondiente a los Gastos de Explotación, punto fundamental para la tarifa 2022. El insumo de las bases presupuestarias de los Gastos de Explotación es un componente clave dentro de la estructura del Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, punto en disenso para el cálculo de la tarifa 2022, reiteró ayer la entidad en un comunicado.

“En este sentido, los miembros del Consejo de Administración tendrán a su cargo analizar las propuestas presentadas por el Paraguay y por el Brasil, así como las orientaciones de los gobiernos de ambas márgenes con relación a la fijación de la tarifa a ser abonada en concepto de suministro de electricidad por las entidades compradoras ANDE y Eletrobras”, acotó.

LAS CIFRAS

USD 22,60 kW por mes es lo que abonará Paraguay por la energía de Itaipú, monto que propone se mantenga también para Brasil.

USD 18,95 kW por mes es lo que Brasil pagará amparándose en el Anexo C del Tratado de Itaipú, y ya aplica la reducción en su país.