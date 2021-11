Surgen más acusaciones

En charla con Radio Monumental 1080 AM, con los programas El que Avisa no Traiciona y Fútbol a lo Grande, se pudieron escuchar ayer las voces de todos los involucrados en las acusaciones de supuestas triangulaciones para transferir jugadores paraguayos y nominarlos a la Albirroja para elevarles el costo.

Ignacio Suárez, periodista mexicano del Diario Récord, que lanzó el artículo donde explotó todo, justificó sus escritos. “Lo que escribo en esta entrega no se basa en los dichos de un periodista, se basa en la documentación que aparece en la carpeta de investigación que maneja una jueza en Argentina”.

Suárez remarca que las mayores implicancias del caso están sobre el abogado Gerardo Acosta y los representantes Juan Appleyard, Pedro Aldave y Uriel Pérez Jaurena.

“Acá hay dos imputados claros: Aldave que está con la empresa de capitales que se llama Playmaker, aparecieron personajes del fútbol paraguayo y mexicano”, apuntó Suárez y luego se interiorizó sobre el nombre de Robert Harrison: “Hay un audio que habla el abogado de la organización que habla de que Harrison está muy fuerte políticamente porque quiere ser presidente de la República”.

Injerencia. Lo que minimiza un poco Suárez es el pedido de nominación de jugadores a la Selección Paraguaya (tanto mayor como menor), para elevar la plusvalía de la transferencia.

“Es algo que sucede en todos lados, no es algo negro, porque todos los jugadores nominados en la Selección automáticamente incrementan su valor. Hablan de un asistente de Toto Berizzo, que un jugador debe jugar un sudamericano porque este jugador se tiene que cotizar y vender”, remarcó Suárez.

No solo se menciona a Harrison, sino que a Celso Cáceres, ex presidente de Luqueño, que pidió un llamado por Blas Armoa para venderlo más caro al Juárez mexicano. “Aparece el presidente Celso Cáceres, Appleyard, en donde negocian por Blas Armoa al Juárez”, disparó el periodista.



Preparan abogados

Luis Kanonnikoff, secretario general de la APF, expresó que la Asociación y Robert Harrison contratarán abogados para manejar estas denuncias, tanto en México como en Argentina, donde Suárez cuenta que hay una causa pendiente. Además, remarcó: “Las convocatorias de los jugadores a la Selección definen los entrenadores de turno y la directiva no tiene injerencia en ello".



Gerardo Acosta

“Han sido muy irresponsables”

Gerardo Acosta aparece en el escrito de Suárez como el abogado articulador de toda la trama. “Lavado de dinero es la figura más bonita para tirarle porquería a la gente. Se describe una operación específica donde todo se hizo con documentos legales. Todo el dinero lo recibió el club Nacional, luego este le contrata a alguien para la transferencia, que le paga el club Nacional”, apuntó Acosta sobre la transferencia de Adam Bareiro, futbolista cuestionado. Sobre las transacciones, el letrado aclaró: “Ha sido muy irresponsable de la forma que publica, porque le dieron información fragmentada y ahí hace una historia (...). Cuando uno hace la línea del tiempo se da cuenta que no hay relación entre las partes que él quiere poner en la misma bolsa. Todos los negocios que firmé eran lícitos”.



Pedro Aldave

“Esto es un tema político y guionado”

Uno de los representantes acusados fue el argentino Pedro Aldave, de dilatada trayectoria en el mercado de pases en el país.

“No estoy imputado, no tengo nada que ver, no tengo idea, pero le quedaba cómodo a uno meterme en el medio, como le quedaba bien meter a la Asociación. Es un tema político que ya lo vamos a resolver, sé de dónde viene pero no puedo decirlo”, expresó Aldave.

“No le podemos dar tanta identidad a un tema político, está claro eso. Yo en el 2019 vendí las acciones (de Playmaker). Está todo hecho por el TMS, están todos los impuestos pagados, es un atrevido por hacer esto”, remarcó el agente, quien transfirió al futbolista Bareiro. Aldave dijo que todo se hizo de forma legítima.