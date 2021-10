Surge nueva discrepancia entre sojeros y camioneros

Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, sostuvo que no hubo una decisión sobre este tema. “Sí en nuestro sector hay un gran malestar porque la Cappro, que es el gremio de la industria de oleaginosa, automáticamente dio su veto a que pueda ajustarse el precio por la incidencia de la suba del gasoil”, expresó.

Añadió que le extraña que dicho gremio sí pueda subir el precio de la harina de soja de 360 a 430 dólares la tonelada, pero dice que el precio del flete no es posible.

El dirigente sostuvo que el jueves próximo volverán a reunirse. Apuntó que ya plantearon un reajuste del 5% y se dejó en claro que “no vamos a trabajar con los precios actuales si no van a ser mejorados”.

Afirmó que van a seguir participando en la mesa, pero no aceptan que se les pida 15 días de estudio cuando ya hace una semana que subió el gasoil.

ANÁLISIS. Por su parte, Vidal sostuvo que en la reunión de ayer del comité no hubo una respuesta negativa a lo que plantearon los camioneros.

“No es que los agroexporadores no aceptan. Pasa que en la reunión, los representantes de los camioneros propusieron aumentar un cinco por ciento. Lo que dijeron los representantes de agroexportadores, gremios de cooperativas de producción y empresas intermediadoras es que van a hacer un estudio del impacto y estarían dando una respuesta en la reunión prevista para el próximo jueves”, subrayó.

Afirmó que no hubo una negativa como respuesta al pedido de reajuste del precio del flete.

“Ahora se presentó la propuesta y van a hacer su estudio, conversar con sus pares y luego traer una repuesta. No se puede hablar todavía de una negativa”, enfatizó.

El titular de la Dinatrán apuntó que a los camioneros no les gustó que no se haya resuelto, pero no hubo una respuesta negativa ni aceptación.

Sostuvo que esperan que se pueda llegar a un acuerdo con el diálogo entre las partes.



LAS CIFRAS

5%

es la propuesta de reajuste en el precio del flete que piden los camioneros ante la última suba de G. 600 del gasoil.



23

días duró la huelga que realizaron los camioneros entre julio y agosto pasados en reclamo de reajuste de tarifa del flete.