Superintendente de Salud cree que el Migone tenía todos los insumos

“La auditoría médica ha analizado todo el proceso. La parte investigativa final va a ser de la Fiscalía”, señaló el doctor Mendoza en declaraciones a Radio Monumental. El proceso consistió en tomar declaración a cinco profesionales médicos, como pediatras y terapistas del sanatorio. “Todas las entidades tienen su protocolo”, señaló el doctor Mendoza y reiteró un “creo que sí” con relación a si se aplicó o no el protocolo en el caso de Renato.

Está afirmación se contradice con las imágenes del circuito cerrado de urgencias del Migone que los familiares del paciente dieron a conocer de manera pública y en las que se observa que el personal de blanco corre en busca de los productos farmacéuticos y la inoperancia en el servicio. Estas imágenes también fueron analizadas, supuestamente, por el ente de control.

La Supsalud no tomó declaraciones a los familiares de Renato, porque es una auditoría médica del proceder médico, aclaró Mendoza.

INDIGNACIÓN. Las declaraciones del Superintendente de Salud generaron el repudio de los familiares de Renato, quienes anuncian que seguirán luchando para tener justicia en el caso del niño.

“Realmente estamos indignados como familia. Son una basura y no vamos a parar esto. No va a terminar acá. Espero que la Fiscalía no haya sido comprada también. Vamos a recurrir a instancias internacionales”, dijo a ÚH Carmen Romero, abuela de Renato. Con el dolor todavía reciente por el fallecimiento del niño, dijo que en el país no hay justicia y por ello prevén una denuncia internacional. Resaltó que tienen el apoyo a la ciudadanía y seguirán hasta tener justicia para Renato.



Dr. Ignacio Mendoza,

superintendente de Salud.



Fiscalía investiga

El caso de Renato Rojas está en investigación a cargo de la Fiscalía que lleva adelante las pesquisas correspondientes. Las fiscalas del caso, Nathalia Silva y Sara Torres, ya citaron para testificar a nueve personas que se encontraban en el Sanatorio Migone cuando ocurrió el hecho. También solicitaron el listado de los médicos, enfermeros y personal de farmacia que estaban de guardia ese día en el centro médico.