Superintendente de Salud comanda facultad que titulaba médicos mau

La denuncia emanada desde el Viceministerio de Educación Superior del MEC hablaba de al menos 40 casos de adulteración de certificados de estudios de la UPMS. Pese a que se sospecha que son más, Mendoza Unzaín aseguró que solo se verificaron 11 casos.

“Lo que se comenta es que a la facultad habían acudido alumnos que presentaron certificados de estudios visados por el Ministerio y esos certificados, cuando se presentaron los títulos, saltaron en el Ministerio que eran teóricamente falsificados”, argumentó el decano, a radio Monumental 1080 AM, quien alegó que supuestamente “la facultad también se hizo eco del caso ante la Fiscalía”.

Mendoza Unzaín rechazó la denuncia realizada por Narciso Velázquez, titular del Cones, de que la universidad estaba otorgando títulos falsos en las carreras de Medicina.

“Me parece una semejante mentira y una hipocresía tal no se puede decir por la radio. No me voy a estar prestando a eso, a estafar a los estudiantes, ni mucho menos a los padres que pagan para que estudien sus hijos”, afirmó al indicar que se hizo cargo hace un año y medio de dicha facultad. Por lo que se desentendió de los estudiantes implicados.

“No sé porque son de épocas anteriores, desde el tiempo en que estoy en la facultad jamás se ha presentado eso y todos los documentos se han analizado. Es más, estábamos en proceso de acreditación de la Aneaes”, sostuvo.

Velázquez, en tanto, se ratificó en que María Serrana no pudo sustentar que los certificados de estudios expedidos hayan cumplido con los requisitos académicos, sobre todo con relación a pasantías y convalidación de materias. Incluso, la universidad cuando se le requirió los informes, en algunos casos se negó a dar, según el titular del Cones.

“Ellos dijeron que estas personas fueron a hacer sus pasantías a tal hospital, los interventores del Cones fueron a los hospitales y les dijeron que jamás, nunca y algunos hospitales incluso dijeron ‘nosotros ni tenemos convenios con esta universidad’”, relató a la radioemisora señalada.

El superintendente de Salud aseveró que los campos de práctica que usa la entidad son hospitales públicos donde hay prestación médica normal, acompañada de tutores, como el Hospital General de Luque, Hospital San Pablo y el Hospital San Jorge. Sin ser del todo preciso en los datos ofrecidos sobre la cantidad de matriculados, refirió que tras la intervención bajó mucho la cantidad de estudiantes. “Antes rondaba en 1.000 estudiantes y ahora quedaron 600”, dijo sobre la sede en Asunción.



Me parece una semejante mentira y una hipocresía tal. No me voy a prestar a estafar a los estudiantes ni a los padres.

Dr. Ignacio Mendoza,

decano de la UPMS.



Nos encontramos con estudiantes que en un año hicieron tres años de carrera convalidando materias.

Dr. Narciso Velázquez,

presidente del Cones.