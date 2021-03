Sufrida clasificación

Un juego duro, por momentos muy complicado, que no fue más sufrido gracias a la calidad y efectividad de sus hombres en punta, en especial de Sebastián Ferreira, autor de dos conquistas.

SIN MUCHO PROTAGOMISMO. Al Gumarelo le costó asentarse en el campo, de entrada no tuvo el control y se sometió a lo que planteó la visita, que apostó a la velocidad y obligó a ser figura al golero Martín Silva.

Pero con la obligación de buscar en ofensiva, por la derrota sufrida en la ida (1-0), el elenco universitario cedió espacios, que fue bien aprovechado por el circuito de ataque del local, que pudo ponerse en ventaja antes del cierre de la primera etapa.

En la complementaria el ecuatoriano no varió en su repertorio, y si pudo igualar, la reacción albinegra no tardó, para poner paños fríos a una complicada noche, por lo expuesto en el campo. Ya en la recta final, un dudoso penal dio vida a la visita que insistió, pero no encontró el camino del gol. Tapadas de Silva, sumadas a un poco de fortuna, entre fallas increíbles de la Católica, permitieron que el Gumarelo avance a la tercera fase de la Copa.

Libertad festeja el premio y seguir en carrera, pero deberá mejorar y mucho si busca mayor protagonismo en el torneo. A la espera de la definición de esta noche entre Atlético Nacional de Colombia y Guaraní para conocer a su rival, aunque el panorama es muy favorable para el cafetero (ventaja 2-0).