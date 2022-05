Star Wars confía su futuro a la tevé con cuatro nuevas series

Tras el inmenso éxito de The Mandalorian, la ficción que se convirtió en el buque insignia de la plataforma Disney+, el estudio entró en una carrera por lanzar series ambientadas en el universo que George Lucas inauguró en 1977.

La lucrativa franquicia celebra estos días la Star Wars Celebration, un evento organizado en California que reúne a miles de fanáticos de la saga para intercambiar objetos coleccionables, disfraces y conocer, de primera mano, a los responsables de la factoría de entretenimiento.

Entre las novedades, llegó un plato fuerte con el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, el personaje que se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores

Después de The Mandalorian y tras el estreno –más discreto– de The Book of Boba Fett, la serie Obi-Wan Kenobi tratará de enganchar al público con una trama que Disney mantuvo bajo sumo secreto y que ocupó gran parte de la presentación del estudio. “Es más una película larga que una serie, pero tiene una esencia propia y tanto la directora (Deborah Chow) como yo estamos muy contentos con el resultado”, afirmó el intérprete escocés Ewan McGregor.

El 31 de agosto, otro actor del universo Star Wars dará rienda suelta a su personaje con una ficción propia: Andor, protagonizada por el mexicano Diego Luna, que interpretó a Cassian Andor en Rogue One (2016). “Luna encarna a Cassian de una manera increíble”, afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, al presentar al actor en la convención. EFE



Sin planes para regresar a la gran pantalla, la franquicia propone a los fanáticos propuestas televisivas.