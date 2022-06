Sostienen que es real el escenario de escasez de gasoil

“Esto produjo un desbalance a nivel internacional y se está pronosticando escasez, especialmente de gasoil, en Europa y que va a arrastrar a otros países y también a Latinoamérica. El flujo normal que viene va a ser trasladado a Europa y ese efecto ya se está notando en algunas regiones. Brasil, que importa el 40 por ciento del gasoil, se está preparando para enfrentar ese escenario”, recalcó.

Agregó que, en Argentina, están teniendo serios problemas por el exceso de subsidio y 19 provincias están con faltante de gasoil. “Y esto está pasando también en varias partes el mundo”, enfatizó.

Consultado sobre cuál es la situación en nuestro mercado, Parra indicó que no se está haciendo nada específico al respecto. “Entonces, las autoridades deberían centrar su atención en este hecho y no en querer tapar el Sol con un dedo respecto a los precios actuales de combustibles”, remarcó.

COSTO. El nombrado gerente de Dicapar señaló que el tema del precio alto no es responsabilidad del Gobierno, de los privados ni de Petropar, porque están dados a nivel internacional.

“En el caso del gasoil representan el ochenta por ciento del costo y no se puede hacer nada. Ya se redujo el impuesto selectivo al consumo (ISC) y más de eso ya no se puede. El subsidio no es solución. Entonces, en lugar de dar falsas esperanzas a la ciudadanía, en el sentido de que se hace algo sobre el precio, más bien deberían preparar los escenarios de ajustes”, remarcó.

Explicó que el ajuste debe darse porque además del escenario internacional, lo que existe almacenado de combustibles hoy en Paraguay tiene un costo promedio superior a mil guaraníes respecto al precio al público.

Aseveró que si no se hacen los ajustes del precio local de acuerdo con el costo internacional, podría pasar en Paraguay lo mismo que está ocurriendo en la Argentina.