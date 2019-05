“Solo quería salvar a mis bebés”

Sobre las amenazas, Wilma explicó que Bernarda desde que llegó de España y se enteró de su embarazo le pedía encontrarse con ella. “Me decía que quería hablar conmigo, que quería verme para hablar de mi hijo; yo le dije que es mi hijo y de Antonio, no de ella. Me amenazaba, me decía que cuide mis palabras. Me decía 'que mueran tus bastardos hijos y vos'". También contó que antes del atentado, Martín la citó en San Lorenzo, para darle dinero. “Él (Martín) me citó para que me maten”, precisó. Detalló que tras ser atacada trató de proteger a su bebé y luego pidió auxilio a dos hombres. “Le dije que estaba embarazada y que sólo quería salvar a mis bebés”, reiteró.