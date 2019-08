Solo 115 guardaparques cuidan de casi 3 millones de ha. de áreas protegidas

Para llegar a una cobertura efectiva en Paraguay, lo ideal es contar con al menos 500 guardaparques, considera el director de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Darío Mandelburguer. Sin embargo, a nivel estatal solo existen cerca de 69 guardaparques.

“Hay parques donde uno no puede realizar patrullajes solo porque es muy peligroso. No sabemos si vamos a volver vivos. Además, necesitamos mayor infraestructura. En Cerro Kõi, por ejemplo, no tenemos una vivienda ni un centro de interpretación; solo hay una casa rodante para el que se queda de guardia”, lamenta el guardaparque Milder González, quien tiene a su cargo la zona del monumento natural ubicado en Areguá.

El cultivo ilegal de marihuana, la extracción clandestina de madera, además de la cacería furtiva, son los problemas más recurrentes con los que deben enfrentarse los cuidadores de las áreas protegidas. El Parque Nacional Caazapá, Paso Bravo, San Luis y San Rafael son algunas de las más presionadas en este sentido.

PRESUPUESTO. La falta de suficiente presupuesto –asegura Mandelburguer– es el desafío para ampliar la dotación. El 0,07% del Presupuesto General de la Nación (PGN) es destinado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

La contratación depende solo de dicha fuente, sostiene. “Conseguir fondos de afuera es solo por determinado tiempo de un proyecto. Y los entes binacionales como Itaipú pueden otorgar un soporte técnico, equipamiento, pero no contratación de personal”, alega el funcionario de Mades.

PROYECTO. La Cámara Alta aprobó la modificación de cinco artículos de Áreas Silvestres Protegidas, con relación los guardaparques. El proyecto será tratado en Cámara de Diputados.

De conseguir la sanción, los trabajadores deberán recibir remuneraciones extraordinarias por exposición al peligro e insalubridad por la manipulación de residuos sólidos.

También tendrán bonificaciones conforme a la responsabilidad en el cargo, antigüedad y desarraigo cuando cumplan servicios a una distancia superior a 100 kilómetros de su asiento familiar por más de 30 días.

Además, el uso de arma será reglamentado.