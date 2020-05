Solidaridad, moda y color en tiempos de cuarentena

Fue en el inicio de las medidas por la pandemia del Covid-19 que inició la fabricación “veíamos a personas usando los N95 en sus vidas cotidianas, cuando que esos insumos deben ser de uso solo en quirófano o dentro del hospital”, resaltó.

Y así, bajo el slogan Le ponemos color a estos tiempos difíciles decidió hacer barbijos coloridos con las telas con las que confecciona sus prendas prêt-à-porter, “pero con el forro por dentro que recomienda el Ministerio de Salud”, destaca.

“Inicialmente era solo para clientes de la tienda, ya que tenemos cientos de clientes que son personal de blanco, pero ni bien lanzamos los primeros diseños, todos nos pidieron que pongamos a la venta y fue así que los puse a la venta por ínfimos precios”, comenta. Y le pareció buena idea que con lo recaudado de ventas podría comprar más tela y goma y eso convertir en tapabocas para donar. “La idea inicial nunca fue lucrar con los mismos”, enfatiza.

Solidaridad. Hasta el momento, Maria Adela donó tapabocas a los funcionarios de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Centro Penitenciario Serafina Dávalos (Coronel Oviedo), Hospital de Trauma, Dirección Jurídica de la Aduana, Dirección Financiera del Ministerio de Salud Publica, Clínica Odontológica, y otros particulares de blanco.

Tienda en cuarentena. La implementación de la cuarentena sorprendió a María Adela en medio de la confección de su nueva colección de la temporada otoño-invierno 2020.

“La verdad, la cuarentena inicialmente fue difícil porque a todos nos tomó por sorpresa; me llevó un día asimilar y hablar con mis costureras. Y les dije que no pararíamos, que cada una trabajaría desde su casa siguiendo con los planes de producción y trabajo”, recuerda. Manteniendo la producción se centró en las ventas por delivery, envíos por encomienda a otras localidades y Pick up (pase a retirar), potenciando sus redes sociales con lo que este tipo de compras se triplicó. La estrategia que eligió fue enfocarse exclusivamente en prendas de oficina y vestidos para el día a día, asegura.

segunda fase. Para el inicio de la segunda fase de la cuarentena inteligente ya está todo listo. “Mi plan es seguir trabajando tomando todas las medidas que especifica el Ministerio de Salud Pública, pero en horario reducido y solo por reserva de turno”, dice, al momento de anunciar que desde mañana, lunes 25, “creemos prudente hacerlo de esa manera”, concluye.