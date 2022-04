Soledad acusa recibo de crítica de Kattya y se afila interna opositora

Las confrontaciones dentro de los intentos de acuerdo para lograr la concertación van perfilando las duplas que deberán competir para ser la chapa única. En ese sentido, si bien Núñez salió a responder los dichos de González, no desmintió en ningún momento su acercamiento con Efraín Alegre. “Mi camino no va a ser el de la descalificación a otros candidatos de la concertación. La política que quiero para el Paraguay es otra y la gente lo sabe. Valoro y respeto mucho a todos los candidatos y creo que la unidad y el diálogo son el único camino”, manifestó.

Pero Kattya negó que exista descalificación y afirmó que solo pidió claridad y coherencia ante las contradicciones. “La explicación de una conducta ética no apunta a una descalificación personal sino a explicar con claridad en qué juego o intenciones políticas estamos”, lanzó.

El padrón. El gran problema para concretar una chapa presidencial única que represente a la oposición es la forma de elección. El sector del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) defiende una elección interna a padrón abierto, al igual que el candidato del Partido Patria Querida (PPQ), el diputado Sebastián Villarejo.

Pero no todos están de acuerdo con esta herramienta, como el caso del PEN y el llanismo, y algunos del Frente Guasu, debido al riesgo de utilizar el padrón colorado, por falta de bases legales. Ya existe el antecedente de que la ANR presentó una impugnación por el mismo motivo contra la candidatura de Mario Ferreiro, que también fue candidato de una concertación en Asunción.

Kattya sentó postura de que ante estos hechos, se deben buscar opciones para no convertir la concertación en una simple interna liberal.

Resaltó que incluso el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no cuenta con suficientes urnas electrónicas para unas internas simultáneas con la ANR, el 18 de diciembre, y que no se previó una licitación. “Lo ideal sería la apertura de la participación ciudadana, pero tenemos que bajar al mundo de lo real. Los antecedentes y los técnicos nos dicen que es prácticamente imposible un padrón abierto. Entonces tenemos que encontrar el mecanismo para que la concertación no sea simplemente una disputa de la interna liberal, que es el que tiene el padrón más grande”, precisó.

Si bien adelantó que apoyarán igualmente lo que dice la mayoría, la propuesta de su equipo es una mesa de precandidatos, y mencionó la posibilidad de una encuesta. “Tenemos que abrirnos. Vemos que el Partido Colorado ya empezó a afilar sus uñas para elegir también su candidato dentro de la concertación y ojalá que eso nos llame la atención. El Partido Colorado va a estar presente en la interna de la concertación y ese también debe ser un punto donde tengamos que analizar las estrategias de manera tal a no caer redonditos en la ficha número dos de la ANR”, expresó con filo la parlamentaria.

Los candidatos del PLRA se volvieron los ejes de la eventual interna y, los que no tienen alianza con este partido, van quedando fuera. Así, se forman las chapas de Efraín Alegre y Soledad Núñez; Euclides Acevedo y Hugo Fleitas; Martín Burt y Kattya González.

Aunque la candidata del Frente Guasu, la senadora Esperanza Martínez, mantiene conversaciones con Alegre, incluso recientemente, el liberal Miguel Abdón Saguier, mano derecha del presidente azul, dijo que consideraba a esta dupla como la ideal.

Igualmente, Esperanza la tiene difícil porque Efraín pretende despegarse de la izquierda buscando un perfil conservador, como el de Soledad, que expone un discurso muy poco disruptivo en lo político.

Por otro lado, el Ñemongeta, que es la agrupación de sectores populares y progresistas, del que forma parte el Frente Guasu, debe elegir candidato único el 24 de abril, entre Esperanza y el también senador Sixto Pereira. El elegido deberá negociar en la mesa de presidentes de la oposición sus propuestas para la concertación.

Sin embargo, el senador Fernando Lugo, presidente del Frente Guasu, hizo un guiño a la chapa de Euclides Acevedo y Hugo Fleitas, respaldada por el llanismo, dando señales de buen relacionamiento con el senador Blas Llano y lanzando fuertes dardos contra Alegre.

Mientras que Kattya apuntó no solamente a Soledad por sus nexos con el cartismo. También hizo referencia a Fleitas, del llanismo, que está ligado al mismo sector colorado, y pidió que Euclides aclare cómo se mantuvo en este gobierno siendo ministro de dos carteras, Cancillería e Interior, y ahora aspira a ser candidato de la oposición. “Tenemos algunos referentes del PLRA que han llegado incluso al Congreso que abiertamente son funcionales a la ANR y más que nada a las cúpulas. Desconocer que van a poner dinero para distorsionar los resultados y que no lleguen los mejores posicionados... y sobre todo pido la reflexión del grupo de Efraín Alegre, que es el que se desmarca de este intento de la claque colorada de infectar la dinámica de la concertación”, subrayó Kattya.



