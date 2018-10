SNPP: Denuncian que sí existe dinero para cursos cancelados

Formación. El ex funcionario dijo que Bacigalupo miente sobre falta de rubros para capacitar.

El ex director de control interno del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) renunció ayer como funcionario de la institución, alegando “persecución constante” por parte de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad, Carla Bacigalupo.

Se trata de Alcides Ortega, quien en su carta de renuncia remitida al director general del SNPP, Ramón Maciel Rojas, señala que Bacilgalupo se toma atribuciones que no le corresponden, que avasalla la institucionalidad y comete abuso de autoridad contra numerosos funcionarios, incluyéndolo a él.

“Tome la decisión porque no aguanté la presión. Fui perseguido, marginado por Carla Bacilgalupo y no me queda otra que renunciar por ética”, dijo Alcides Ortega. Ayer fue desalojado de su oficina.

Sostuvo que desde que asumió la titularidad del Ministerio del Trabajo se puso a perseguir y desalojar incluso al director general de la institución, sin tener la atribución para hacer esto, atendiendo a que el SNPP es una institución creada por ley, que la dirección tiene definidas sus atribuciones.

“Ella no tiene las atribuciones de remover o nombrar funcionarios, como tampoco de rescindir contratos firmados de empresas con el SNPP”.

El conflicto con la ministra del Trabajo, según el hoy ex funcionario, se inició el pasado 11 de setiembre, cuando se cancelaron alrededor de 500 cursos de capacitación a causa de un faltante de G. 1.800 millones en el presupuesto del Servicio Nacional de Promoción Profesional.

Según relató Ortega, ex director de finanzas, Bacigalupo mintió sobre el faltante de dinero porque él, tras realizar una investigación, encontró que la institución sí tenía los rubros para seguir los cursos.

“Hace un mes, el servicio contaba con G. 88.000 millones para reprogramar los cursos. Es mentira lo que dijo Bacigalupo. No estoy de acuerdo con su política de dejar a miles de jóvenes sin capacitación, por eso me voy”, señaló. Aseveró que la ministra tiene luz verde para hacer lo que quiera y eso implica dejar de apoyar a la formación permanente.

ÚH intentó comunicarse con Carla Bacigalupo, pero no atendió las llamadas.

Cierre de cursos

En total, 51 sedes del SNPP fueron afectadas por el cierre, con 15 cursos en promedio en cada centro. Se estima que unos 7.500 jóvenes se quedaron sin chances de formarse por la falta de rubros que fueron, según la ministra Carla Bacigalupo, destinados al pago de subsidios vacacionales.