“Mucho hablamos con Efraín (Alegre) y (Fernando) Lugo. No sé cuántas veces. Hablamos con Kattya (González), la dupla de Hugo Fleitas y no se pudo llegar a una cuestión”, sostuvo

Dijo que se trató de plantear un gobierno plural de cara a las elecciones generales 2023 y no encontraron “eco” a sus propuestas.

“Salimos de ahí (Concertación) porque no había condiciones y hasta ahora no nos explicamos el porqué de la alternancia de nuestros socios”, explicó a la 1080 AM.