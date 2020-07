Sigue la disconformidad ante varias respuestas incompletas

Además, hubo críticas porque los ministros de Hacienda, Benigno López; de Salud, Julio Mazzoleni, y Senad Arnaldo Giuzzio, daban respuestas incompletas a las consultas de los parlamentarios.

El liberal Eusebio Ramón Ayala, tuvo que llamar varias veces la atención, pidiendo respuestas específicas, al igual que Desirée Masi, como también Amado Florentín.

Cuando el titular del Congreso, Óscar Salomón, decidió cerrar el bloque de consultas sobre el uso de los fondos de la Ley de Emergencia, Masi sentenció “no pienso participar de ninguna reunión secreta”.

La senadora sostuvo que todos los puntos tenían que ser aclarados en forma pública, y dejó sentada su disconformidad con la exposición de los ministros.

Una vez más los representantes del Ejecutivo se comprometieron a remitir documentaciones, cuando no tenían datos sobre alguna pregunta en particular. Hay quejas de que al final no se remiten al Congreso.