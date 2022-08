Significativamente parecidos: 1984-2022

El martes en la noche vi el episodio final de Better Call Saul y, como les habrá pasado no a pocos, me quedé pensando en la cuestión del viaje en el tiempo. El cambio de la paleta de colores de la serie para reflejar diferentes líneas temporales, las furibundas tomas repetidas a lo largo de la última temporada de un ejemplar de La máquina del tiempo de H. G. Wells y los ejercicios imaginativos de modificación del pasado personal de Saul con Mike y Walter, me empujaron a ir hacia un específico momento político de la historia paraguaya de la única manera que existe de realizar viajes en el tiempo: leyendo libros.