Sicariato: Investigan ataque fallido a abogado en Central

En comunicación con Radio Monumental 1080, el abogado relató los minutos de terror que les tocó pasar a él y a su familia.

Reveló que el sicario llegó hasta su domicilio en la noche del 16 de mayo.

El atacante, que tenía cubierto el rostro con pasamontañas y llevaba una pistola con silenciador, aprovechó la llegada de un familiar a la casa para ingresar con él.

Cuando el tío de la víctima abrió el portón para ingresar a la casa, fue encañonado por el asesino a sueldo, que lo obligó a que lo lleve hasta la habitación del abogado. Todo quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado.

“Entonces, él (el familiar) me habló en guaraní y me dijo que le abra, me acerqué, no le abrí en principio, pero me volvió a decir que le abra y me habló medio gritando, eso me extrañó, porque es una persona muy tranquila. Por eso abrí la puerta solo un poco, 10 centímetros, y ahí ya me jugó el primer disparo, que me agarró de refilón en la cabeza”, relató el afectado.

El abogado agregó que en ese momento cerró su puerta con fuerza, señalando que la misma solo se puede abrir introduciendo un código.

Esto hizo que el sicario no pudiera abrirla.

Mientras, este comenzó a disparar contra la puerta y luego huyó del sitio.

La víctima digitó desesperado el número de emergencias 911 y luego llegaron unos agentes policiales a verificar lo ocurrido.

NO HUBO HERIDOS. El tío del abogado no sufrió ninguna herida de consideración, pero quedó en estado de shock por el momento tenso que le tocó pasar.

El caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones, y de esa manera llegar a los autores materiales e intelectuales.

La víctima afirmó que colaborará con los investigadores, pero afirma no tener idea de quiénes están detrás del ataque. “No tengo enemigos, no estoy metido en la delincuencia, creo se trata de un conflicto de trabajo de sucesión que estoy haciendo, detrás hay mucha plata”, concluyó.