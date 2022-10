“Si apoyarán, entonces que donen los USD 20 millones”

El senador liberal Fernando Silva Facetti participó ayer de la audiencia pública sobre el plan maestro para la Hidrovía, y recordó que es un tema que hace años es debatido en el Congreso. Alentó al canciller Julio César Arriola a ser “un poquito más caradura” y a aprovechar la intención de apoyo de EEUU instando al Gobierno del país norteamericano a colaborar además con los USD 20 millones necesarios para el proyecto.

Detalló que China ya realizó varios estudios sobre la Hidrovía desde el gobierno del ex presidente Fernando Lugo (2008-2012), y solamente hay que hacer una compilación. “Paraguay no puede estar entre los diez mayores productores de soja y carne y no tener Hidrovía navegable a calado completo los 365 días”, cuestionó. Añadió que desde el gobierno de Cartes se insiste con la intervención de EEUU, a pesar de contar con una ley de contrataciones que reglamenta las licitaciones públicas internacionales.