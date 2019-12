SET tiene por cobrar USD 41 millones por faltas administrativas

El informe facilitado por la Administración Tributaria a Última Hora detalla que a través de 447 fiscalizaciones y 87 controles internos se logró comprobar que contribuyentes no pagaron impuestos por un total de G. 261.408 millones (USD 41,1 millones al cambio actual de G. 6.350). El no ingreso de estos recursos a las arcas del Estado fue por faltas administrativas como: Defraudación (no emitir comprobante legal), omisión (declaró el impuesto, pero no pagó), y/o contravención (facturó, pero presentó tarde la declaración).

Sobre el monto total a ser recuperado, la dependencia fiscal aplicará una multa que asciende a unos G. 206.754 millones (USD 32,5 millones).

En el 2018, Tributación detectó el no pago de impuestos por parte de contribuyentes por un valor de G. 377.334 millones (USD 59,4 millones), sobre el cual fue aplicado una multa de G. 686.759 millones (USD 108,1 millones). Esto fue resultado de 406 fiscalizaciones y 143 controles hechos en el 2018. (Ver infografía).

Sobre este punto, el viceministro de la SET, Óscar Orué, destacó que al hacer un comparativo entre el 2018 y el 2019 se observa un monto menor en multas aplicadas este año. Explicó que es por los criterios de aplicación de multas sobre los hechos, implementados por la actual administración de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

“Hay que tener en cuenta que nosotros aplicamos menos multas de las que aplicaban las administraciones anteriores, porque establecimos criterios de aplicación de multas sobre los hechos. Anteriormente, las multas eran de 300% (del monto total no pagado por impuesto) con las administraciones anteriores. Ahora hay una escala y un criterio de acuerdo a los hechos, donde se tiene en cuenta la acción realizada por el contribuyente para no pagar al Fisco”, detalló.

Repartición. Una parte de las multas cobradas por el Fisco a los contribuyentes son distribuidas entre todos los funcionarios de la SET. De acuerdo a la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019, Tributación tiene un límite este año de G. 27.000 millones (USD 4,2 millones) –de la multa cobrada– para repartir entre sus funcionarios.

Además del tope, la SET estableció a través de la Resolución 5/18, que el monto máximo que podrá percibir al mes un funcionario en concepto de multas será de G. 5 millones, y un mínimo de G. 1 millón, dependiendo del rol de cada uno. También dentro de dicha normativa fue excluido de la repartija al viceministro.

Este tope establecido en la Ley de Presupuesto fue puesto por el Poder Legislativo, tras las fuertes críticas de la ciudadanía sobre las millonarias repartijas realizadas entre los funcionarios de la SET de la plata proveniente de las multas cobradas durante la administración de la ex viceministra Marta González Ayala, quien se autoincluyó en la repartija.

Al respecto, Orué mencionó que el promedio recaudado al año por la SET en concepto de multas es de G. 80.000 millones. Agregó que los G. 27.000 millones de límite establecido para este año ya fueron repartidos en su totalidad entre todos los funcionarios, aclarando que las multas efectivizadas entre noviembre y diciembre del presente ejercicio deberán ser distribuidas entre enero y febrero del 2020, año para el que también se estableció un tope de G. 27.000 millones, según Orué.